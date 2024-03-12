Почеттино доволен домашней формой "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что доволен домашней формой своей команды в этом сезоне.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги "Челси" набрал только 25 очков в 19 домашних матчах. Сейчас у "синих" уже 21 балл, который они набрали в 13 поединках.



После победы со счетом 3:2 над "Ньюкаслом" в понедельник вечером Почеттино выразил удовлетворение от игры "Челси" на "Стэмфорд Бридж", одновременно посетовав на два пропущенных гола.



"В футболе порой ты получаешь удовольствие, а порой ты страдаешь. Мы играли против очень хорошей команды с удивительными игроками, и это было по-настоящему тяжело. Мы одержали победу, но нам нужно стремиться вперед. Самое важное — это три очка".



"Атакующим игрокам важно чувствовать себя уверенными. Мы знаем, что можем выигрывать матчи забивая голы, но мы слегка расстроены тем, что пропустили голы после двух ошибок, которые непозволительны. Нам нужно стать более зрелыми, нам нужно продолжать стараться".



"Я ничего не могу поделать с разочарованием прошлого сезона, в прошлом сезоне победы не давались команде здесь (на "Стэмфорд Бридж"), и это было кошмаром. Теперь мы побеждаем, и мы надежны".



"Мы создаем нечто другое, и нам нужно принять это. Сегодня фанаты были хороши, нам нужно продолжать двигаться и быть сильными", — цитирует Почеттино BBC.