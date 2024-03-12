"Челси" одолел "Ньюкасл"

"Челси" вернулся на победный путь, одолев в домашних стенах другую команду из середины таблицы Премьер-Лиги в лице "Ньюкасла" со счетом 3:2.

Относительно ничьей 2:2 с "Брентфордом" "синие" недосчитались травмированных защитников Леви Колуилла и Бена Чилуэлла, вместо которых вышли Марк Кукурелья и Рахим Стерлинг.



У "сорок" с первых минут появились Тино Ливраменто и Мигель Альмирон, заменив Кирана Триппьера и Джейкоба Мерфи.



Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже на шестой минуте. Прерывая прострел с фланга, Свен Ботман вынес мяч на подступы к штрафной, откуда без промедления пробил Коул Палмер. Николас Джексон слегка подправил снаряд в цель — 1:0.



"Челси" продолжил доминировать, но постепенно "Ньюкасл" пришел в себя и отодвинул игру от своих ворот. Правда, ни моментов, ни ударов в створ у "сорок" не было.



"Синие" слишком успокоились — настолько, что на 43-й минуте счет стал равным. Это Александер Исак нанес обводящий удар с дистанции из под Акселя Дисаси — 1:1.



Перед самым уходом команд на перерыв Джексон убежал вперед после заброса со своей половины поля, ускользнул от защитника и поразил ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Однако на 57-й минуте "Челси" все-таки вышел снова вперед. Палмер чуть сместился вдоль границы штрафной площади и пробил между ног Ботману — 2:1.



Спустя пару минут мог отличиться и Стерлинг. Замешкавшись, Рахим все-таки оторвался от голкипера внутри штрафной и пробил, но на линии ворот встал Дэн Берн.



В концовке "Ньюкасл" почти не сопротивлялся, на 76-й минуте пропустив еще раз. Вышедший на замену Михаил Мудрик подхватил мяч на подступах к штрафной, рванул по центру внутрь площадки, проскочил мимо голкипера и с острого угла направил мяч в ворота — 3:1.



На последней минуте основного времени Джейкоб Мерфи пушечным ударом с правого края штрафной поразил ближнюю "девятку" — 3:2. Однако сил на финальный штурм у гостей уже не осталось.



За весь матч "Ньюкасл" лишь на короткий отрезок включился в игру. Этого хватило, чтобы забить гол и на время вернуть интригу, но не хватило, чтобы набрать очки. "Челси" одержал заслуженную победу, хотя и пощекотал нервы своим болельщикам.



"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче