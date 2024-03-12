"Челси" одолел "Ньюкасл"

Энцо Фернандес и Коул Палмер "Челси" вернулся на победный путь, одолев в домашних стенах другую команду из середины таблицы Премьер-Лиги в лице "Ньюкасла" со счетом 3:2.

Относительно ничьей 2:2 с "Брентфордом" "синие" недосчитались травмированных защитников Леви Колуилла и Бена Чилуэлла, вместо которых вышли Марк Кукурелья и Рахим Стерлинг.

У "сорок" с первых минут появились Тино Ливраменто и Мигель Альмирон, заменив Кирана Триппьера и Джейкоба Мерфи.

Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже на шестой минуте. Прерывая прострел с фланга, Свен Ботман вынес мяч на подступы к штрафной, откуда без промедления пробил Коул Палмер. Николас Джексон слегка подправил снаряд в цель — 1:0.

"Челси" продолжил доминировать, но постепенно "Ньюкасл" пришел в себя и отодвинул игру от своих ворот. Правда, ни моментов, ни ударов в створ у "сорок" не было.

"Синие" слишком успокоились — настолько, что на 43-й минуте счет стал равным. Это Александер Исак нанес обводящий удар с дистанции из под Акселя Дисаси — 1:1.

Перед самым уходом команд на перерыв Джексон убежал вперед после заброса со своей половины поля, ускользнул от защитника и поразил ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Однако на 57-й минуте "Челси" все-таки вышел снова вперед. Палмер чуть сместился вдоль границы штрафной площади и пробил между ног Ботману — 2:1.

Спустя пару минут мог отличиться и Стерлинг. Замешкавшись, Рахим все-таки оторвался от голкипера внутри штрафной и пробил, но на линии ворот встал Дэн Берн.

В концовке "Ньюкасл" почти не сопротивлялся, на 76-й минуте пропустив еще раз. Вышедший на замену Михаил Мудрик подхватил мяч на подступах к штрафной, рванул по центру внутрь площадки, проскочил мимо голкипера и с острого угла направил мяч в ворота — 3:1.

На последней минуте основного времени Джейкоб Мерфи пушечным ударом с правого края штрафной поразил ближнюю "девятку" — 3:2. Однако сил на финальный штурм у гостей уже не осталось.

За весь матч "Ньюкасл" лишь на короткий отрезок включился в игру. Этого хватило, чтобы забить гол и на время вернуть интригу, но не хватило, чтобы набрать очки. "Челси" одержал заслуженную победу, хотя и пощекотал нервы своим болельщикам.

"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2024 01:00

Количество просмотров Просмотров: 646

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Последние комментарии:




  1. electric 12.03.2024 01:41 # electric
    Охранник, э6ало!!!

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  2. reddebil 12.03.2024 01:26 # reddebil
    Кажется, у наркота с пидорастером будет секс. МЮ и Челси победили, Ливерпуль скатал ничейку. Теперь перетрахаются на радостях.

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  3. hachidlo 12.03.2024 01:25 # hachidlo
    Все, абсолютно все ЕБАНУТЫЕ колбасоиды смотрели, прижав свои лилово-краповые ебалы в 4к, матч Щолсей.
    С победой фанатов Челси и наших портовых сучек.

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  4. tihinya-moiyobir 12.03.2024 01:19 # tihinya-moiyobir
    чуланси в гонке?

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  5. v-0987564321 12.03.2024 01:08 # v-0987564321
    Ньюкасл спокоен как Русский человек

    Ишакси пицо тётеньки Костер

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  6. brown-ale 12.03.2024 01:06 # brown-ale
    Травмы травмами, но Хау совсем завести команду не может. Просто никакого характера. Такой коуч нам не нужен. Пускай арабы Маура или Нагельсмана зовут.

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  7. skydreams 12.03.2024 01:06 # skydreams
    С победой братья-пенсики! Хороший второй тайм. Ждём следующий матч!

    Ну и Стерлинга сжечь нахуй, пусть чмудрикиньо лучше прокачивается.

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  8. v-0987654321 12.03.2024 01:04 # v-0987654321
    https://ibb.co/0fw7QYS


    Ахахаха животный хохол поймался

    Арюююююю

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  9. pyatorochka 12.03.2024 01:04 # pyatorochka
    эй охранник!

    11.03.2024 22:09 # удалить
    pyatorochka

    Пудрик решит, а потом стряхнет на тебя.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/106340/?c=1#c7902229

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  10. suddenly 12.03.2024 01:03 # suddenly
    Борьба за десятую строчку накаляется.

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  11. thegodfather 12.03.2024 01:03 # thegodfather
    ловите далбаеба

    12.03.2024 00:25 #
    v-0987654321

    Ньюкасл победит этих шаромыг

    скринге

    Источник: http://fapl.ru/posts/106340/?c=1#c7902420

    Источник: http://fapl.ru/posts/106340/?c=1#c7902426

    (ответить)

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