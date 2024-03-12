"Челси" одолел "Ньюкасл"
"Челси" вернулся на победный путь, одолев в домашних стенах другую команду из середины таблицы Премьер-Лиги в лице "Ньюкасла" со счетом 3:2.
Относительно ничьей 2:2 с "Брентфордом" "синие" недосчитались травмированных защитников Леви Колуилла и Бена Чилуэлла, вместо которых вышли Марк Кукурелья и Рахим Стерлинг.
У "сорок" с первых минут появились Тино Ливраменто и Мигель Альмирон, заменив Кирана Триппьера и Джейкоба Мерфи.
Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже на шестой минуте. Прерывая прострел с фланга, Свен Ботман вынес мяч на подступы к штрафной, откуда без промедления пробил Коул Палмер. Николас Джексон слегка подправил снаряд в цель — 1:0.
"Челси" продолжил доминировать, но постепенно "Ньюкасл" пришел в себя и отодвинул игру от своих ворот. Правда, ни моментов, ни ударов в створ у "сорок" не было.
"Синие" слишком успокоились — настолько, что на 43-й минуте счет стал равным. Это Александер Исак нанес обводящий удар с дистанции из под Акселя Дисаси — 1:1.
Перед самым уходом команд на перерыв Джексон убежал вперед после заброса со своей половины поля, ускользнул от защитника и поразил ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Однако на 57-й минуте "Челси" все-таки вышел снова вперед. Палмер чуть сместился вдоль границы штрафной площади и пробил между ног Ботману — 2:1.
Спустя пару минут мог отличиться и Стерлинг. Замешкавшись, Рахим все-таки оторвался от голкипера внутри штрафной и пробил, но на линии ворот встал Дэн Берн.
В концовке "Ньюкасл" почти не сопротивлялся, на 76-й минуте пропустив еще раз. Вышедший на замену Михаил Мудрик подхватил мяч на подступах к штрафной, рванул по центру внутрь площадки, проскочил мимо голкипера и с острого угла направил мяч в ворота — 3:1.
На последней минуте основного времени Джейкоб Мерфи пушечным ударом с правого края штрафной поразил ближнюю "девятку" — 3:2. Однако сил на финальный штурм у гостей уже не осталось.
За весь матч "Ньюкасл" лишь на короткий отрезок включился в игру. Этого хватило, чтобы забить гол и на время вернуть интригу, но не хватило, чтобы набрать очки. "Челси" одержал заслуженную победу, хотя и пощекотал нервы своим болельщикам.
"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче
12.03.2024 01:00
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Последние комментарии:
Охранник, э6ало!!!
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Кажется, у наркота с пидорастером будет секс. МЮ и Челси победили, Ливерпуль скатал ничейку. Теперь перетрахаются на радостях.
(ответить)
Все, абсолютно все ЕБАНУТЫЕ колбасоиды смотрели, прижав свои лилово-краповые ебалы в 4к, матч Щолсей.
С победой фанатов Челси и наших портовых сучек.
(ответить)
чуланси в гонке?
(ответить)
Ньюкасл спокоен как Русский человек
Ишакси пицо тётеньки Костер
(ответить)
Травмы травмами, но Хау совсем завести команду не может. Просто никакого характера. Такой коуч нам не нужен. Пускай арабы Маура или Нагельсмана зовут.
(ответить)
С победой братья-пенсики! Хороший второй тайм. Ждём следующий матч!
Ну и Стерлинга сжечь нахуй, пусть чмудрикиньо лучше прокачивается.
(ответить)
https://ibb.co/0fw7QYS
Ахахаха животный хохол поймался
Арюююююю
(ответить)
эй охранник!
11.03.2024 22:09 # удалить
pyatorochka
Пудрик решит, а потом стряхнет на тебя.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/106340/?c=1#c7902229
(ответить)
Борьба за десятую строчку накаляется.
(ответить)
ловите далбаеба
12.03.2024 00:25 #
v-0987654321
Ньюкасл победит этих шаромыг
скринге
Источник: http://fapl.ru/posts/106340/?c=1#c7902420
Источник: http://fapl.ru/posts/106340/?c=1#c7902426
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