"Боруссия" готова отдать Малена в обмен на Санчо

Дортмундская "Боруссия" может предложить своего вингера Дониэлла Малена "Манчестер Юнайтед" в обмен на Джейдона Санчо.

Угодив в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу в сентябре, в январе Санчо был отправлен в аренду в "Боруссию", у которой "красные дьяволы" и купили Джейдона за 73 миллиона фунтов летом 2021.



В минувший уикенд Санчо забил свой первый гол после возвращения в Дортмунд, отличившись против "Вердера" в Бундеслиге, и "Боруссия" полна желания продлить пребывание Джейдона в своем клубе за пределы этого сезона.



Как утверждает Bild, "Боруссия" не может позволить себе постоянный трансфер Санчо грядущим летом, поэтому хотела бы повторно арендовать Джейдона на сезон 2024/25 с последующим выкупом.



Второй вариант, предлагаемый "Боруссией", заключается в том, чтобы обменять 23-летнего игрока сборной Англии на 25-летнего Малена, который забил 13 голов за немецкий клуб в этом сезоне с учетом всех соревнований.



В Дортмунде осведомлены, что в прошлом "Юнайтед" уже интересовался Маленом, и теперь готовы разыграть этот свой козырь.