Кайл Уолкер похвалил Оливера за решение не назначать пенальти

Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер похвалил рефери Майкла Оливера, который не назначил пенальти в ворота его команды в концовке матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

На последних секундах компенсированного времени воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" "Ливерпуль" претендовал на пенальти, однако Оливер предпочел не вмешиваться в игру.



По мнению Уолкера, Оливер заслуживает похвалы за это решение. Кайл считает, что Майкл проявил силу духа, оказавшись под колоссальным давлением.



"Моя точка зрения такова, что рефери и VAR приняли свое решение. Я чувствую, что реф отработал матч очень, очень хорошо".



"Когда ты находишься на "Энфилде" и когда команда домашняя команда имеет такую поддержку трибун, он мог бы дрогнуть, но он этого не сделал, и это говорит о его опыте и характере. Поэтому он и является одним из лучших рефери в этой стране и в мире", — цитирует Уолкера Sky Sports.