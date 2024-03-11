Кайл Уолкер похвалил Оливера за решение не назначать пенальти

Майкл Оливер Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер похвалил рефери Майкла Оливера, который не назначил пенальти в ворота его команды в концовке матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

На последних секундах компенсированного времени воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" "Ливерпуль" претендовал на пенальти, однако Оливер предпочел не вмешиваться в игру.

По мнению Уолкера, Оливер заслуживает похвалы за это решение. Кайл считает, что Майкл проявил силу духа, оказавшись под колоссальным давлением.

"Моя точка зрения такова, что рефери и VAR приняли свое решение. Я чувствую, что реф отработал матч очень, очень хорошо".

"Когда ты находишься на "Энфилде" и когда команда домашняя команда имеет такую поддержку трибун, он мог бы дрогнуть, но он этого не сделал, и это говорит о его опыте и характере. Поэтому он и является одним из лучших рефери в этой стране и в мире", — цитирует Уолкера Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Оливер, рефери, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. xxa 11.03.2024 22:37 # xxa
    Оливерчик голубой судейка вытащил голубую командишку за которую болеют только голубые. И не надо их называть горожане, в Англии их называют голубые как и во всем мире

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  2. narcot-fake 11.03.2024 22:25 # narcot-fake
    КОРОЛЬ!!!

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  3. chelsae88 11.03.2024 22:05 # chelsae88
    После матча зашел в судейскую и отблагодорил

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