Голкипер "Арсенала" Эдерсон пропустит до месяца с травмой ноги.

Эдерсон получил свою травму в столкновении с нападающим Дарвином Нуньесом в начале второго тайма ничейного для "Сити" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" накануне (1:1).



За фол Эдерсона в ворота "Сити" был назначен пенальти, вскоре после которого 30-летний бразилец был вынужден уступить свое место на поле Штефану Ортеге.



Как сообщает Sky Sports, теперь Эдерсон пропустит от трех до четырех недель, что ставит под вопрос участие первого номера "Сити" в важнейшем матче Премьер-Лиги против "Арсенала" 31 марта.



Домашнее противостояние с "Арсеналом" будет первым для "Сити" матчем после международного перерыва, до которого команде Хосепа Гвардиолы еще предстоит сыграть против "Ньюкасла" в 1/4 финала Кубка Англии.