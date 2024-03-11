Мартинелли пропустит ответный матч с "Порту"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту" из-за травмы стопы.

Мартинелли получил рассечение стопы во время победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" в прошлый понедельник (0:6).



Медики "Арсенала" под руки увели Мартинелли с поля, потому что 22-летний бразилец не мог опираться на свою правую ногу.



Изначально главный тренер "Арсенала" Микель Артета был оптимистично настроен насчет здоровья Мартинелли, однако Габриэль пропустил победу 2:1 над "Брентфордом" в минувшую субботу и не сыграет против "Порту" в ближайший вторник.



Как сообщает The Athletic, по состоянию на понедельник Мартинелли все еще не возобновил тренировки.



Добавим, Мартинелли был вызван в сборную Бразилии на матчи против Англии и Испании позже в марте.