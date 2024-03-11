Почеттино дал совет игрокам "Челси", которые хотят его увольнения

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино дал совет игрокам, которые хотят его увольнения.

Во время матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в предыдущий уикенд (2:2) болельщики "Челси" принялись выкрикивать "f**k off" в адрес Маурисио, другой своей кричалкой призывая Жозе Моуриньо вернуться.

Почеттино предполагает, что чувство разочарования может быть не только на трибунах, но и в раздевалке. Недовольным игрокам Маурисио советует обратиться к президенту Тодду Бели или спортивным директорам Полу Уинстенли и Лоуренсу Стюарту.

"Слушайте, я уважаю Жозе, он мой друг. Он был изумительно хорош в этом клубе, его медали изумительны".

"Нам нужно продолжать стараться, верить и мириться с вещами, исходящими от фанатов. А если игроки верят, что другой тренер справился бы лучше... Возможно, им стоит поговорить с владельцем или спортивным директором. Вам нужно спросить игроков. Можете спросить их".

"Разве похоже, что я переживаю насчет этого? Нет. Является ли это проблемой? Нет. Вы можете видеть, что болельщики поддерживают нас", — цитирует Почеттино Daily Mirror.


Метки Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2024 19:00

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  1. vinnipooh 11.03.2024 19:26 # vinnipooh
    ребята наберитесь терпения и дайте Почу ещё немного времени и он исправит положение и команда попадёт в верхнюю часть таблицы Челси наша любимая команда

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