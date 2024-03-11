Брантуэйт возглавляет шорт-лист целей МЮ на лето

"Манчестер Юнайтед" сделал защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта своей главной трансферной целью на грядущее лето.

Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф до сих пор не назначил нового спортивного директора, но это не помешало ему обсудить со своим клубом планы на летнее окно и утвердить шорт-лист трансферных целей.



По информации Daily Mirror, во главе этого списка находится Брантуэйт. Своей игрой за "Эвертон" в этом сезоне 21-летний англичанин произвел впечатление на скаутов "Юнайтед" и главного тренера Эрика Тен Хага.



Кто бы ни занял должность спортивного директора и как бы ни сложилась судьба Тен Хага, "Юнайтед" приложит все усилия для приобретения Брантуэйта в ближайшее окно.



"Юнайтед" нуждается в усилении центра обороны, потому что контракты Рафаэля Варана и Джонни Эванса истекают в конце сезона, а будущее Харри Магуайра находится под вопросом.



"Эвертон" находится в сложной ситуации в плане правил финансового фейр-плей, поэтому "ирискам" будет сложно устоять перед крупным предложением по Брантуэйту, даже если они избегут вылета из Премьер-Лиги.



Ожидается, что "Эвертон" попросит за Брантуэйта минимум 75 миллионов фунтов, однако в "Юнайтед" надеются сбить цену ближе к 50 млн. фунтов.