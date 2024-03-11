Почеттино рассказал, что отменил праздничный ужин с женой из-за ничьей с "Брентфордом"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признался, что отменил праздничный ужин по поводу своего Дня рождения, потому что его команда не смогла победить "Брентфорд" в Премьер-Лиге.

В своем последнем матче, играя в гостях у "Брентфорда", "Челси" только благодаря голу Акселя Дисаси в концовке смог вырвать ничью 2:2.



Почеттино был настолько опустошен очередной потерей очков, что сказал своей жене, что не хочет праздновать свое 52-летние.



"В субботу, время после матча против "Брентфорда", ничья ощущалась как поражение. Это добило мою жену, потому что я отменил наш ужин. Я не хотел идти ужинать, я хотел остаться дома".



"Мне повезло, потому что мой тренерский штаб бы со мной. Мы закончили день, просматривая матч "Реала" против "Валенсии" под вино, но без какой-либо радости. Просто смотрели футбол".



"Последние дни я смотрел все матчи. Я смотрел не только Лигу Чемпионов и Чемпионшип. Я также смотрел Азиатскую Лигу Чемпионов, где играли "Аль-Хиляль" с "Аль-Иттихадом", "Аль-Айн" с "Аль-Насром". Я смотрел различные матчи", — цитирует Почеттино Evening Standard.