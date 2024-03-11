Исполнительный директор "Челси" признался, что ему безразличен футбол

Исполнительный директор "Челси" Крис Джурасек признался, что не является поклонником игры в футбол.

В мае прошлого года "Челси" объявил о назначении Джурасека на должность исполнительного директора "Челси". Крис знаком владельцам лондонского клуба по работе в инвестиционной компании Clearlake Capital.



Как сообщает Daily Mail, в один из первых месяцев своей работы в "Челси" американский директор провел встречу с персоналом клуба, и его спросили, болел ли он за "синих" раньше.



В ответ на этот вопрос Джурасек честно признался, что "не является футбольным фанатом". Крис добавил, что игру в Премьер-Лиге воспринимает "продуктом", а болельщиков своего клуба — "покупателями".