Исполнительный директор "Челси" признался, что ему безразличен футбол

Крис Джурасек Исполнительный директор "Челси" Крис Джурасек признался, что не является поклонником игры в футбол.

В мае прошлого года "Челси" объявил о назначении Джурасека на должность исполнительного директора "Челси". Крис знаком владельцам лондонского клуба по работе в инвестиционной компании Clearlake Capital.

Как сообщает Daily Mail, в один из первых месяцев своей работы в "Челси" американский директор провел встречу с персоналом клуба, и его спросили, болел ли он за "синих" раньше.

В ответ на этот вопрос Джурасек честно признался, что "не является футбольным фанатом". Крис добавил, что игру в Премьер-Лиге воспринимает "продуктом", а болельщиков своего клуба — "покупателями".


Метки Джурасек, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2024 15:00

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  1. danilych89 11.03.2024 16:04 # danilych89
    через пару лет главный тренер "Челси": "Я вообще-то не люблю футбол. Для меня главное - результат. Поэтому на следующую игра схема 4-4-3".

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  2. flamic 11.03.2024 15:51 # flamic
    покупатели говна - типичные гпенсы)

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  3. acceptodessa 11.03.2024 15:50 # acceptodessa
    Крис Джурасек, торговец черным деревом)

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  4. tihinya-moiyobir 11.03.2024 15:31 # tihinya-moiyobir
    Ахахах, льётся без остановки членсам на бестолковыми. Абрамовича только жаль. Мужик 20 лет пытался хоть какую-то душу вложить в эту помойку, чтоб клуб воспринимали не как денежный мешок, а в итоге членси откатился в самое начало и это прекрасно.

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  5. high-malvern 11.03.2024 15:16 # high-malvern
    Цинично, но честно. Главное продать болельщикам Челси, хоть "тухлятину", но сделать оборот.

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  6. gameboy 11.03.2024 15:00 # gameboy
    Как и все фанаты носочси

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