Исполнительный директор "Челси" признался, что ему безразличен футбол
Исполнительный директор "Челси" Крис Джурасек признался, что не является поклонником игры в футбол.
В мае прошлого года "Челси" объявил о назначении Джурасека на должность исполнительного директора "Челси". Крис знаком владельцам лондонского клуба по работе в инвестиционной компании Clearlake Capital.
Как сообщает Daily Mail, в один из первых месяцев своей работы в "Челси" американский директор провел встречу с персоналом клуба, и его спросили, болел ли он за "синих" раньше.
В ответ на этот вопрос Джурасек честно признался, что "не является футбольным фанатом". Крис добавил, что игру в Премьер-Лиге воспринимает "продуктом", а болельщиков своего клуба — "покупателями".
11.03.2024 15:00
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Последние комментарии:
через пару лет главный тренер "Челси": "Я вообще-то не люблю футбол. Для меня главное - результат. Поэтому на следующую игра схема 4-4-3".
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покупатели говна - типичные гпенсы)
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Крис Джурасек, торговец черным деревом)
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Ахахах, льётся без остановки членсам на бестолковыми. Абрамовича только жаль. Мужик 20 лет пытался хоть какую-то душу вложить в эту помойку, чтоб клуб воспринимали не как денежный мешок, а в итоге членси откатился в самое начало и это прекрасно.
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Цинично, но честно. Главное продать болельщикам Челси, хоть "тухлятину", но сделать оборот.
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Как и все фанаты носочси
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