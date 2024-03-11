Мойес намекнул, что останется в "Вест Хэме"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес сделал огромный намек на то, что останется в клубе, совершив ключевое назначение.

Действующий контракт Мойеса по-прежнему истекает в конце этого сезона, и в прошлом месяце Дэвид заявил, что уже имеет на руках предложение от "Вест Хэма" о новой сделке, но свое решение примет после окончания кампании.



На фоне нестабильных результатов "молотобойцев" было много спекуляций о том, что экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" не останется на следующий сезон.



Однако шотландский специалист, судя по всему, не покинет лондонский клуб через три месяца. The Sun считает огромным намеком на это назначение Дэвида Мойеса-младшего, сына Мойеса, скаутом "Вест Хэма".



До своего назначения в "Вест Хэме" Мойес-младший трудился во всемирно известном агентстве Wasserman.