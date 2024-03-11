Макаллистер: "Это чистый пенальти, рефери совершил ошибку"

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер поделился своим мнением, заслуживала его его команда пенальти в самой концовке матча против "Манчестер Сити".

На исходе компенсированного времени воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" вингер "Сити" Жереми Доку в своей штрафной грубо сыграл против Макаллистера высоко поднятой ногой.



Рефери Майкл Оливер не стал назначать пенальти в ворота "горожан", и Макаллистер видит здесь ошибку. По мнению Алексиса, своей игрой во втором тайме "Ливерпуль" заслуживал победу.



"Мы хотели больше, и я думаю, мы заслуживали гораздо больше, чем очко. Думаю, мы показали очень хорошую игру. Мы удивительным образом провели второй тайм, и я очень этим горжусь, но я расстроен, что мы не получили три очка".



"Думаете, только я считаю, что мы должны были получить пенальти? Думаю, это чистый пенальти, и здесь нечего добавить. Думаю, рефери хорошо отработал матч, но в своем последнем решении он совершил ошибку", — цитирует Макаллистера Daily Mail.