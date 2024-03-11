Макаллистер: "Это чистый пенальти, рефери совершил ошибку"

Алексис Макаллистер Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер поделился своим мнением, заслуживала его его команда пенальти в самой концовке матча против "Манчестер Сити".

На исходе компенсированного времени воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" вингер "Сити" Жереми Доку в своей штрафной грубо сыграл против Макаллистера высоко поднятой ногой.

Рефери Майкл Оливер не стал назначать пенальти в ворота "горожан", и Макаллистер видит здесь ошибку. По мнению Алексиса, своей игрой во втором тайме "Ливерпуль" заслуживал победу.

"Мы хотели больше, и я думаю, мы заслуживали гораздо больше, чем очко. Думаю, мы показали очень хорошую игру. Мы удивительным образом провели второй тайм, и я очень этим горжусь, но я расстроен, что мы не получили три очка".

"Думаете, только я считаю, что мы должны были получить пенальти? Думаю, это чистый пенальти, и здесь нечего добавить. Думаю, рефери хорошо отработал матч, но в своем последнем решении он совершил ошибку", — цитирует Макаллистера Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Макаллистер, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 985

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  1. narcot-fan 11.03.2024 14:01 # narcot-fan
    Зае6али ныть нах

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  2. narcot 11.03.2024 13:50 # narcot
    блее, ещё неделю слушать нытьё обрыганов. вот бы аснал вылетел от порту, чтоб фокус сместить

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  3. girasimus 11.03.2024 13:31 # girasimus
    Мнение голубых с ггешками понятно, им выгодна ничейка. Судейка тожь видать обосралась, давать пенальти на 9-й компенсированной минуте.

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  4. arsenverim 11.03.2024 13:26 # arsenverim
    Специально прыгнул под шипы, а потом плачет.

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  5. superperez101 11.03.2024 13:23 # superperez101
    там кокер минимум на 3 жёлтых наиграл, салаху шипами чуть ли не прямой ногой - и ничего
    доку в грудь ногой, шипами - ничего

    хотел бы я посмотреть на любого, кто доказывает что это не фол - если ему точно также прилетело
    представляете сколько было бы воплей

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  6. mansoor 11.03.2024 13:18 # mansoor
    Клопп хочет покинуть АПЛ не только из-за Генри, но и из-за судей. АПЛ стал продажным. Специально добавили 10 минут чтобы у лохов не выходили их ставки. Вот и суть игры который стала жертвой букмекеров.

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  7. van-dijk 11.03.2024 13:09 # van-dijk
    Это правда.

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