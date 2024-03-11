Макаллистер: "Это чистый пенальти, рефери совершил ошибку"
Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер поделился своим мнением, заслуживала его его команда пенальти в самой концовке матча против "Манчестер Сити".
На исходе компенсированного времени воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" вингер "Сити" Жереми Доку в своей штрафной грубо сыграл против Макаллистера высоко поднятой ногой.
Рефери Майкл Оливер не стал назначать пенальти в ворота "горожан", и Макаллистер видит здесь ошибку. По мнению Алексиса, своей игрой во втором тайме "Ливерпуль" заслуживал победу.
"Мы хотели больше, и я думаю, мы заслуживали гораздо больше, чем очко. Думаю, мы показали очень хорошую игру. Мы удивительным образом провели второй тайм, и я очень этим горжусь, но я расстроен, что мы не получили три очка".
"Думаете, только я считаю, что мы должны были получить пенальти? Думаю, это чистый пенальти, и здесь нечего добавить. Думаю, рефери хорошо отработал матч, но в своем последнем решении он совершил ошибку", — цитирует Макаллистера Daily Mail.
11.03.2024 13:00
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Зае6али ныть нах
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блее, ещё неделю слушать нытьё обрыганов. вот бы аснал вылетел от порту, чтоб фокус сместить
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Мнение голубых с ггешками понятно, им выгодна ничейка. Судейка тожь видать обосралась, давать пенальти на 9-й компенсированной минуте.
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Специально прыгнул под шипы, а потом плачет.
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там кокер минимум на 3 жёлтых наиграл, салаху шипами чуть ли не прямой ногой - и ничего
доку в грудь ногой, шипами - ничего
хотел бы я посмотреть на любого, кто доказывает что это не фол - если ему точно также прилетело
представляете сколько было бы воплей
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Клопп хочет покинуть АПЛ не только из-за Генри, но и из-за судей. АПЛ стал продажным. Специально добавили 10 минут чтобы у лохов не выходили их ставки. Вот и суть игры который стала жертвой букмекеров.
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Это правда.
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