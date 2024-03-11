Галлахер не подпишет новый контракт с "Челси" и будет продан летом
Переговоры "Челси" со своим полузащитником Конором Галлахером о новом контракте окончательно зашли в тупик и уже не будут возобновлены.
На протяжении последних трансферных окон "Челси" был открыт к продаже Галлахера, но просто не получил устраивающего предложения.
Но поскольку в этом сезоне Галлахер является ключевым игроком "Челси", а главный тренер "синих" Маурисио Почеттино не скрывает свого желания сохранить Конора, клуб предпринял попытку договориться со своим воспитанником о продлении сотрудничества.
Как сообщает Football Insider, эта попытка с треском провалилась. Из-за ограничений, связанных с правилами финансового фейр-плей Премьер-Лиги, "Челси" оказался не в состоянии удовлетворить запросы Галлахера.
А поскольку действующий контракт Галлахера истекает уже в следующем году, у "Челси" не остается иного выбора, кроме как продать 24-летнего англичанина грядущим летом.
При этом "Челси" настроен найти покупателя на Галлахера до 30 июня, чтобы учесть вырученную сумму в финансовом отчете за сезон 2023/24 и не нарушить упомянутые правила ФФП.
11.03.2024 12:00
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Делаем удивлённое лицо))) Ничего страшного, пенисы, у вас есть чуквемуква, угочуква, шалавиа может ещё минут 10 играть раз в полгода. А этого топаря в Ливерпуль надо забирать, обязательно!
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именно так и разрушаются клубы, из-за Угочукв всяких потеряли ценный актив который пашет за троих, молод, воспитанник, один из лучших на поле, постоянно готов играть, мотивирован...
жаль, это трагедия
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Уроды))
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