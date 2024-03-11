Галлахер не подпишет новый контракт с "Челси" и будет продан летом

Переговоры "Челси" со своим полузащитником Конором Галлахером о новом контракте окончательно зашли в тупик и уже не будут возобновлены.

На протяжении последних трансферных окон "Челси" был открыт к продаже Галлахера, но просто не получил устраивающего предложения.



Но поскольку в этом сезоне Галлахер является ключевым игроком "Челси", а главный тренер "синих" Маурисио Почеттино не скрывает свого желания сохранить Конора, клуб предпринял попытку договориться со своим воспитанником о продлении сотрудничества.



Как сообщает Football Insider, эта попытка с треском провалилась. Из-за ограничений, связанных с правилами финансового фейр-плей Премьер-Лиги, "Челси" оказался не в состоянии удовлетворить запросы Галлахера.



А поскольку действующий контракт Галлахера истекает уже в следующем году, у "Челси" не остается иного выбора, кроме как продать 24-летнего англичанина грядущим летом.



При этом "Челси" настроен найти покупателя на Галлахера до 30 июня, чтобы учесть вырученную сумму в финансовом отчете за сезон 2023/24 и не нарушить упомянутые правила ФФП.