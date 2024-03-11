28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 11 марта, поединком "Челси" и "Ньюкасла" завершится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЧЕЛСИ — НЬЮКАСЛ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Челси" проиграл только один из 12 последних домашних матчей во всех соревнованиях (8 побед, 3 ничьи). В марте месяце "синие" не потерпели ни одного поражения в Премьер-Лиге с 2001 года — эта серия насчитывает уже 37 поединков.
"Ньюкасл" проиграл шесть из восьми последних выездных матчей в Премьер-Лиге (2 победы). "Сороки" пропустили 29 голов на выезде в этой кампании английского первенства — только у "Шеффилд Юнайтед" ситуация хуже.
"Челси" проиграл только одну из 28 последних домашних встреч с "Ньюкаслом" в Премьер-Лиге (20 побед. 7 ничьих). "Синие" могут сделать дубль против "сорок" в чемпионате впервые с сезона 1986/87.
С травмами в лазарет "Челси" угодили защитники Бен Чилуэлл и Леви Колуилл. Конор Галлахер приболел. Бенуа Бадиашиле, Рис Джеймс, Кэрни Чуквуэмека и Кристофер Нкунку по-прежнему травмированы.
Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер пропустит несколько недель с повреждением икроножной мышцы. Льюис Холл не сыграет из-за условий своей аренды. Ник Поуп, Жоэлинтон и Каллум Уилсон продолжают лечиться.
11.03.2024 10:00
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Тупая скузня ещё две недели будет ныть про пенальти.
Лучше бы радовались, что отскочили штангами, а КОРОЛИ молодцы, ведь в эконом режиме сыграли против портовых обрыганов в их грязном борделе, которые как обычно матч жизни против Сити выдали, чтобы в ближайшие игры позорно слиться против команд послабее.
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Видно было Пеп вчера сливал катку, чтобы Князь Юрген взял таки нормальную чашку АПЛ, но его косоногие пидарасы диасы все запороли, ещё и шеффилду проебут можете скринить или проебут чемп гецйсеналу по разнице мячей, что за ебаные обрыганы
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Аве Императорси!
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Победа сорок на классе.
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