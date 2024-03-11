28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Рахим Стерлинг и Шон Лонгстафф В понедельник, 11 марта, поединком "Челси" и "Ньюкасла" завершится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — НЬЮКАСЛ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Челси" проиграл только один из 12 последних домашних матчей во всех соревнованиях (8 побед, 3 ничьи). В марте месяце "синие" не потерпели ни одного поражения в Премьер-Лиге с 2001 года — эта серия насчитывает уже 37 поединков.

"Ньюкасл" проиграл шесть из восьми последних выездных матчей в Премьер-Лиге (2 победы). "Сороки" пропустили 29 голов на выезде в этой кампании английского первенства — только у "Шеффилд Юнайтед" ситуация хуже.

"Челси" проиграл только одну из 28 последних домашних встреч с "Ньюкаслом" в Премьер-Лиге (20 побед. 7 ничьих). "Синие" могут сделать дубль против "сорок" в чемпионате впервые с сезона 1986/87.

С травмами в лазарет "Челси" угодили защитники Бен Чилуэлл и Леви Колуилл. Конор Галлахер приболел. Бенуа Бадиашиле, Рис Джеймс, Кэрни Чуквуэмека и Кристофер Нкунку по-прежнему травмированы.

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер пропустит несколько недель с повреждением икроножной мышцы. Льюис Холл не сыграет из-за условий своей аренды. Ник Поуп, Жоэлинтон и Каллум Уилсон продолжают лечиться.


Метки анонс тура, Ньюкасл, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2024 10:00

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  1. moneycity 11.03.2024 10:24 # moneycity
    Тупая скузня ещё две недели будет ныть про пенальти.
    Лучше бы радовались, что отскочили штангами, а КОРОЛИ молодцы, ведь в эконом режиме сыграли против портовых обрыганов в их грязном борделе, которые как обычно матч жизни против Сити выдали, чтобы в ближайшие игры позорно слиться против команд послабее.

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  2. ygyrbendar 11.03.2024 10:20 # ygyrbendar
    Видно было Пеп вчера сливал катку, чтобы Князь Юрген взял таки нормальную чашку АПЛ, но его косоногие пидарасы диасы все запороли, ещё и шеффилду проебут можете скринить или проебут чемп гецйсеналу по разнице мячей, что за ебаные обрыганы

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  3. ygyrbendar 11.03.2024 10:17 # ygyrbendar
    Аве Императорси!

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  4. chelsea88 11.03.2024 10:08 # chelsea88
    Победа сорок на классе.

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