28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 11 марта, поединком "Челси" и "Ньюкасла" завершится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — НЬЮКАСЛ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" проиграл только один из 12 последних домашних матчей во всех соревнованиях (8 побед, 3 ничьи). В марте месяце "синие" не потерпели ни одного поражения в Премьер-Лиге с 2001 года — эта серия насчитывает уже 37 поединков.



"Ньюкасл" проиграл шесть из восьми последних выездных матчей в Премьер-Лиге (2 победы). "Сороки" пропустили 29 голов на выезде в этой кампании английского первенства — только у "Шеффилд Юнайтед" ситуация хуже.



"Челси" проиграл только одну из 28 последних домашних встреч с "Ньюкаслом" в Премьер-Лиге (20 побед. 7 ничьих). "Синие" могут сделать дубль против "сорок" в чемпионате впервые с сезона 1986/87.



С травмами в лазарет "Челси" угодили защитники Бен Чилуэлл и Леви Колуилл. Конор Галлахер приболел. Бенуа Бадиашиле, Рис Джеймс, Кэрни Чуквуэмека и Кристофер Нкунку по-прежнему травмированы.



Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер пропустит несколько недель с повреждением икроножной мышцы. Льюис Холл не сыграет из-за условий своей аренды. Ник Поуп, Жоэлинтон и Каллум Уилсон продолжают лечиться.