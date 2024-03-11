Рэтклифф готов потратиться на Жоау Невеша
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф готов одобрить приобретение полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша за сумму свыше 100 миллионов фунтов.
С приходом Рэтклиффа "Юнайтед" собирается изменить свою трансферную стратегию в сторону приглашения молодых талантов, и Невеш идеально вписывается в эту категорию.
По ходу этого сезона скауты "Юнайтед" неоднократно просматривали Невеша, который в свои 19 лет утвердился ключевым игроком "Бенфики".
Как утверждает Sunday Mirror, Рэтклифф готов выплатить отступные по контракту юного португальца с "Бенфикой" в размере 120 млн. евро (102 млн. фунтов). Это стало бы рекордным приобретением в истории клуба с "Олд Траффорд".
И хотя пока "Бенфика" не получала никаких предложений, "Юнайтед" — не единственный претендент на Невеша, который интересен и ряду других грандов со всей Европы.
11.03.2024 09:00
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Видимо Рэтклифф сразу же решил взять с места в карьер и показать всему миру, что Тод Бэйли - просто лошара на трансферном рынке)))
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Надо его брать полюбому и сильву или инасуиу. И желательно леао
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недолго продолжалось без покупок ноунеймов за 100кк
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