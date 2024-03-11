Рэтклифф готов потратиться на Жоау Невеша

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф готов одобрить приобретение полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша за сумму свыше 100 миллионов фунтов.

С приходом Рэтклиффа "Юнайтед" собирается изменить свою трансферную стратегию в сторону приглашения молодых талантов, и Невеш идеально вписывается в эту категорию.



По ходу этого сезона скауты "Юнайтед" неоднократно просматривали Невеша, который в свои 19 лет утвердился ключевым игроком "Бенфики".



Как утверждает Sunday Mirror, Рэтклифф готов выплатить отступные по контракту юного португальца с "Бенфикой" в размере 120 млн. евро (102 млн. фунтов). Это стало бы рекордным приобретением в истории клуба с "Олд Траффорд".



И хотя пока "Бенфика" не получала никаких предложений, "Юнайтед" — не единственный претендент на Невеша, который интересен и ряду других грандов со всей Европы.