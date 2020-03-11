"Юнайтед" утроит зарплату Майну

"Манчестер Юнайтед" собирается увеличить зарплату своего полузащитника Кобби Майну втрое — до 60,000 фунтов в неделю.

В последние недели 18-летний Майну закрепился в стартовом составе "Юнайтед", демонстрируя не по годам зрелую игру.



Майну отметился уже 14 появлениями с первых минут в этом сезоне Премьер-Лиги, и Daily Mirror утверждает, что "Юнайтед" готов наградить Кобби за достигнутый прогресс.



По своему действующему контракту, рассчитанному до 2027 года и предусматривающему опцию продления на 12 месяцев, Майну получает 20,000 фунтов в неделю, что никак не соответствует уровню основного игрока "Юнайтед".



"Юнайтед" рассчитывает заключить с Майну новую сделку до лета 2030. Кобби сразу повысит свою зарплату до 60,000 фунтов с перспективой войти в число самых высокооплачиваемых игроков на "Олд Траффорд" в предстоящие годы.