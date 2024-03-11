Гвардиола доволен, как "Сити" устоял перед "цунами" на "Энфиде"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил свою команду, которая устояла перед "цунами" в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Выиграв первый тайм воскресного матча на "Энфилде" со счетом 1:0, после перерыва "Сити" позволил "Ливерпулю" забрать инициативу и добыть ничью 1:1.



Периодами во втором тайме "Сити" приходилось несладко — "горожане" оказывались под жесточайшим контрпрессингом, который Гвардиола сравнивает с "цунами", однако Хосеп остался доволен своими подопечными.



"Мы разговаривали в перерыве о том, что на этом стадионе тебе приходится защищаться, тебе приходится играть, играть и играть".



"Мы позволили им заработать пенальти, и рано или поздно на этом стадионе у тебя случаются 15-20 минут, когда на каждого, кто владеет мячом, будто обрушивается цунами".



"Это непросто, но мы никогда не переставали играть. У них были свои моменты, у нас были свои моменты, но в конце концов на табло ничья".



"Впереди еще 10 матчей, предстоит разыграть 30 очков, а между нами одно очко разницы".



"Важная вещь в том, что после таких предыдущих сезонов мы все еще в гонке. За исключением одного сезона, когда "Ливерпуль" завоевал титул со множеством очков, мы всегда были в гонке", — цитирует Гвардиолу The Independent.