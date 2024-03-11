Клопп: "Наша лучшая игра, в которую мы когда-либо играли против "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда еще никогда не была так хороша против "Манчестер Сити", как во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде".

Пропустив от Джонса Стоунса в середине первого тайма, почти сразу после перерыва "Ливерпуль" заработал пенальти, и Алексис Макаллистер восстановил равновесие.



Счет 1:1 продержался до финального свистка, однако Клоппа по-настоящему воодушевил футбол в исполнении "красных" во второй половине матча.



"Это был действительно хороший футбольный матч. Во втором тайме была определенно наша лучшая игра, в которую мы когда-либо играли против "Манчестер Сити".



"Мы еще никогда не доминировали так сильно против них, мы еще никогда не принимали так много хороших решений, мы еще никогда не были столь смелыми. Во втором тайме парни играли абсолютно исключительным образом".



"Я по-настоящему доволен игрой в целом. Что за матч, что за атмосфера, что за день! Результат сойдет, хотя это и не то, что мы хотели, учитывая созданные моменты и ситуацию с пенальти на последней минуте", — цитирует Клоппа The Independent.