Гвардиола доволен реакцией Де Брюйне на замену

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен реакцией полузащитника Кевина Де Брюйне на свою замену в матче против "Ливерпуля".

Де Брюйне был чрезвычайно недоволен, когда во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" (1:1) Гвардиола заменил его на Матео Ковачича.



Сидя на скамейке, Де Брюйне был мрачнее тучи, и Гвардиола даже пришлось подойти и поговорить с подопечным.



Однако Гвардиола не видит здесь проблемы и хочет, чтобы 32-летний бельгиец направил свое возмущение в правильное русло.



"Это хорошо. В следующем матче у него будет возможность доказать. Доказать, насколько я ошибался. Нам требовался игрок, который держит мяч. Не для прессинга. А Ковачич действительно хорош в этом".



"Мы так рады обладать Кевином. Это не проблема. У нас все в порядке", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.