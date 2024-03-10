"Ливерпуль" и "Сити" поделили очки, позволив "Арсеналу" остаться лидером

Последний в истории Премьер-Лиги матч между Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой вышел невероятно захватывающим. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью 1:1, позволив "Арсеналу" остаться лидером Премьер-Лиги.

По сравнению с победой в Ноттингеме в прошлый уикенд главный тренер "красных" Юрген Клопп произвел четыре перестановки в старте, сделав ставку на Джарелла Куансу, Ватару Эндо, Доминика Собослаи и Дарвина Нуньеса, которые заменили Ибраиму Конате, Энди Робертсона, Бобби Кларка и Коди Гакпо.



В старт "горожан" вернулись Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес, заменив Рубена Диаша и Жереми Доку.



Первые минуты матча остались целиком за "Сити", который подверг соперника нешуточному давлению. Гости совершили несколько неплохих подходов к воротам Кувина Келлехера, которому пришлось вступить в игру после ударов Альвареса и Кевина Де Брюйне.



"Ливерпуль" впервые огрызнулся на 13-й минуте, когда Конор Брэдли классно сыграл на правом краю штрафной и сильно прострелил к дальней штанге. Нуньес на передачу партнера не поспел, бедром врезавшись в стройку ворот.



Хозяева выравняли игру, а на 19-й минуте Нуньес замкнул передачу Собослаи поперек штрафной, но гол был отменен из-за явного офсайда.



На хороший отрезок в исполнении соперника "горожане" ответили голом на 23-й минуте. Исполняя угловой, Де Брюйне прострелил к ближней штанге, где Натан Аке корпусом отодвинул Алексиса Макаллистера, а Джон Стоунс поразил угол ворот — 0:1.



В остатке первого тайма у "Ливерпуля" Луис Диас пробил мимо, а Собослаи ударом со штрафного размял Эдерсона. "Сити" ответил прорывом Эрлинга Холанда, чей удар стал легкой добычей для Келлехера, а также хорошим прострелом Кайла Уолкера без адресата.



Едва начался второй тайм, как Эдерсон, пытаясь исправить ошибку Аке, сбил на краю своей штрафной Нуньеса, и рефери Майкл Оливер назначил пенальти. Совладав с нервами, Макаллистер четко исполнил 11-метровый — 1:1.



В столкновении с Нуньесом Эдерсон получил травму и вскоре был вынужден уступить свое место на поле Штефану Ортеге.



"Горожане" встрепенулись после пропущенного гола, но ненадолго — выход Салаха на замену позволил "красным" перехватить инициативу. Отличный момент имел имел Диас, который выскочил один на один после роскошной передачи Мохамеда, но обводящим ударом направил мяч мимо.



Вскоре "Ливерпуль" упустил еще пару моментов, а на 73-й минуте "Сити" ответил попаданием в перекладину — выбитый Келлехером мяч полетел в Фодена и отскочил в каркас ворот.



В концовке матча хозяева по-прежнему переигрывали соперника, но гостям удавалось время от времени отвечать. Как, например, на 89-й минуте, когда Доку вошел в штрафную по левому краю и пробил низом в дальнюю штангу.



Уже на исходе компенсированного времени Доку в своей штрафной шипами удар в корпус Макаллистера, но Оливер не решился назначить пенальти.



Команды оказались достойны друг друга, подарив зрителям великолепное зрелище, а эта ничья — в пользу "Арсенала", который стал лидером Премьер-Лиги по итогам тура.



"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче