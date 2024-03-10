Салах все-таки не поедет в сборную Египтпа

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах все-таки не поедет в сборную Египта в этом месяце.

В период с 1 января и до воскресного матча против "Манчестер Сити" Салах отметился лишь двумя появлениями на замену за "Ливерпуль".



31-летний игрок сборной Египта досрочно вернулся с Кубка Африки с травмой задней поверхностью бедра, а затем столкнулся с мышечным переутомлением.



И хотя изначально египтяне собирались вызвать Салаха на проводимый в Абу-Даби турнир Winsunited Cup, Мохамед не попал в окончательную заявку африканской сборной из 25 имен, сообщает BBC.



С 22 по 26 марта сборная Египта сыграет два матча в рамках Winsunited Cup — против Новой Зеландии, а также против Хорватии или Туниса.



"Мы даже не думали выпускать его в старте. В жизни есть вещи, которые могут стать уроком для тебя, и в прошлый раз Мо вернулся немного рано, из-за чего у него случился рецидив".



"Мы обсудили это с Мо. Не выпускать его в старте — это не его идея и не моя идея. Это будет напряженный матч, и если мы сможем выпустить его на замену, то круто. Но нет, это решение не было сложным", — объяснил непопадание Салаха в стартовый состав на матч против "Сити" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.