Моуриньо встретился с президентом "Ньюкасла"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо провел встречу с президентом "Ньюкасла" Ясиром Аль-Румайяном.

Ранее в этом сезоне Моуриньо был уволен из "Ромы", поэтому, получив свободное время, Жозе отправился в Саудовскую Аравию, где сперва посетил боксерский поединок Энтони Джошуа и Франсиса Нганну, а накануне был замечен на Гран-при "Формулы-1".



Как сообщает talkSPORT, как раз на автогонках Моуриньо и пересекся с Аль-Румайяном, который является управляющим Суверенного фонда Саудовской Аравии и руководит "Ньюкаслом".



Моуриньо считается одним из фаворитов на замену нынешнему наставнику "Ньюкасла" Эдди Хау, который в прошлом сезоне финишировал в топ-4 Премьер-Лиги и достиг финала Кубка Лиги, но этот успех развить не сумел.



"Я не в режиме отдыха. Я хочу работать. Просто я не хочу принять неправильное решение".



"Я должен дождаться правильного предложения. Предложения, которое мотивирует меня. Я бы приступил к работе уже завтра, если бы это было возможно", — сообщил Моуриньо.