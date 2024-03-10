Моуриньо встретился с президентом "Ньюкасла"

Жозе Моуриньо Бывший главный тренер "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо провел встречу с президентом "Ньюкасла" Ясиром Аль-Румайяном.

Ранее в этом сезоне Моуриньо был уволен из "Ромы", поэтому, получив свободное время, Жозе отправился в Саудовскую Аравию, где сперва посетил боксерский поединок Энтони Джошуа и Франсиса Нганну, а накануне был замечен на Гран-при "Формулы-1".

Как сообщает talkSPORT, как раз на автогонках Моуриньо и пересекся с Аль-Румайяном, который является управляющим Суверенного фонда Саудовской Аравии и руководит "Ньюкаслом".

Моуриньо считается одним из фаворитов на замену нынешнему наставнику "Ньюкасла" Эдди Хау, который в прошлом сезоне финишировал в топ-4 Премьер-Лиги и достиг финала Кубка Лиги, но этот успех развить не сумел.

"Я не в режиме отдыха. Я хочу работать. Просто я не хочу принять неправильное решение".

"Я должен дождаться правильного предложения. Предложения, которое мотивирует меня. Я бы приступил к работе уже завтра, если бы это было возможно", — сообщил Моуриньо.


Метки Аль-Румайян, Моуриньо, Ньюкасл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2024 19:00

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