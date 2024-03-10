"Тоттенхэм" сокрушил "Виллу"

"Тоттенхэм" сокрушил на выезде "Астон Виллу" со счетом 0:4 и перехватил инициативу в борьбе за четвертое место Премьер-Лиги.

Относительно безголевого матча Лиги Конференций против "Аякса" в стартовый состав "вилланов" вернулись Мэтти Кэш, Джон Макгинн и Леон Бэйли, заменив Муссу Диаби, Моргана Роджерса и Тима Ироегбунама.



Три изменения сделал и главный тренер "шпор" Анге Постекоглу, оказав доверие Педро Порро, Пап Матару Сарру и Бреннану Джонсону, которые появились вместо Эмерсона Рояла, Родриго Бентанкура и Тимо Вернера.



Учитывая непростой выезд в Амстердам посреди недели, "Вилла" решила немного поберечь силы и отдала инициативу сопернику в начале матча.



Гости много владели мячом, но никакой отдачи от этого не получали. Хозяева делали ставку на контратаки и смотрелись чуть предпочтительнее — однако лишь потому, что у их соперника впереди вообще ничего не получалось.



За весь первый тайм "Тоттенхэм" наиграл только на один удар, да и тот оказался неточным. "Вилла" пробила пять раз, все пять — тоже мимо.



Зато второй тайм начался с гола. "Шпорам" удалась быстрая атака, и Джеймс Мэддисон на границе вратарской ногой замкнул прострел Сарра с правого фланга — 0:1.



Не успев прийти в себя, "вилланы" пропустили еще раз. Хозяева потеряли мяч на своей половине поля и получили контратаку втроем против одного защитника. В завершении комбинации Джонсон нанес удар из пределов штрафной — 0:2.



На 65-й минуте ситуация "Виллы" только усугубилась, потому что Макгинн получил прямую красную карточку за то, что ударил по ногам Дестини Удоджи. После этого игра успокоилась.



Уже в компенсированное время Сон Хен Мин сделал счет разгромным, пробив в касание из пределов штрафной после передачи с правого края площадки от Кулусевски — 0:3.



Точку же в матче поставил вышедший на замену Вернер, пробив в касание после короткой передачи Сона с левого края штрафной — 0:4.



"Тоттенхэм" был невыразителен в первом тайме, но после перерыва предстал совершенно другой командой. Эта победа позволила "шпорам" сократить отставание от "Виллы" до двух очков при матче в запасе.



"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче