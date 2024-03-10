"Тоттенхэм" сокрушил "Виллу"
"Тоттенхэм" сокрушил на выезде "Астон Виллу" со счетом 0:4 и перехватил инициативу в борьбе за четвертое место Премьер-Лиги.
Относительно безголевого матча Лиги Конференций против "Аякса" в стартовый состав "вилланов" вернулись Мэтти Кэш, Джон Макгинн и Леон Бэйли, заменив Муссу Диаби, Моргана Роджерса и Тима Ироегбунама.
Три изменения сделал и главный тренер "шпор" Анге Постекоглу, оказав доверие Педро Порро, Пап Матару Сарру и Бреннану Джонсону, которые появились вместо Эмерсона Рояла, Родриго Бентанкура и Тимо Вернера.
Учитывая непростой выезд в Амстердам посреди недели, "Вилла" решила немного поберечь силы и отдала инициативу сопернику в начале матча.
Гости много владели мячом, но никакой отдачи от этого не получали. Хозяева делали ставку на контратаки и смотрелись чуть предпочтительнее — однако лишь потому, что у их соперника впереди вообще ничего не получалось.
За весь первый тайм "Тоттенхэм" наиграл только на один удар, да и тот оказался неточным. "Вилла" пробила пять раз, все пять — тоже мимо.
Зато второй тайм начался с гола. "Шпорам" удалась быстрая атака, и Джеймс Мэддисон на границе вратарской ногой замкнул прострел Сарра с правого фланга — 0:1.
Не успев прийти в себя, "вилланы" пропустили еще раз. Хозяева потеряли мяч на своей половине поля и получили контратаку втроем против одного защитника. В завершении комбинации Джонсон нанес удар из пределов штрафной — 0:2.
На 65-й минуте ситуация "Виллы" только усугубилась, потому что Макгинн получил прямую красную карточку за то, что ударил по ногам Дестини Удоджи. После этого игра успокоилась.
Уже в компенсированное время Сон Хен Мин сделал счет разгромным, пробив в касание из пределов штрафной после передачи с правого края площадки от Кулусевски — 0:3.
Точку же в матче поставил вышедший на замену Вернер, пробив в касание после короткой передачи Сона с левого края штрафной — 0:4.
"Тоттенхэм" был невыразителен в первом тайме, но после перерыва предстал совершенно другой командой. Эта победа позволила "шпорам" сократить отставание от "Виллы" до двух очков при матче в запасе.
"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
10.03.2024 18:00
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Когда есть Нуньес, цирк не нужен :)
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пздц у ливерпуля состав слабый... энфилд должен в соло тащить, но пока этого не видно
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— Все мужики — сволочи! Всем им нужно только одно. Но почему, почему не от меня?! (с) thegodfather
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Судья был петухом сегодня
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Впкрёд, КНЯЗИ!!!
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США следует выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину. Такое решение предложил сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для The American Conservative.
«Мы должны провести красную линию в отношениях с НАТО: у вас может быть либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, нам следует полностью выйти из НАТО»
Макарону по губам))
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Детство - это когда Челси старше тебя.
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Вперёд ЛИВЕРПУЛЬ!!!
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Снова скулеж от фейка с 11 места. Красота.
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Мама тебя любит, а Челси с тобой чисто из-за денег (с) Роман Абрамович
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После игры чепухапульцы будут оправдываться молодым составом. Скриньте!
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Прикольно вчера про Гарначо
https://t.me/berbatophilia
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орууууууу
Руководитель окружного Дома офицеров в Екатеринбурге Андрей Зуев уволился после БДСМ-вечеринки, прошедшей в здании организации. Об этом сам Зуев рассказал изданию Е1.
«Я подал заявление на увольнение по собственному желанию. Его приняли, все нормально. Есть идеи, что делать дальше. И в городе, и нет, но говорить о них не хотел бы», — сказал Зуев.
Издание отмечает, что это уже второе увольнение в окружном Доме офицеров после БДСМ-вечеринки. Ранее свою должность покинул замначальника организации Григорий Подкорытов. «Я написал заявление по собственному, потому что мне неприятно, что Дом офицеров был вовлечен в скандал и его поливают грязью», — сказал он Е1.
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Подкорытов утверждал, что проведение мероприятия согласовывал начальник Дома офицеров Зуев. Он же, по словам Подкорытова, подписывал договоры с организатором вечеринки Станиславом Словиковским. По данным Е1, Зуев во время вечеринки был в отпуске.
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великий тактик клопп выпустит салаха вместо эллиота, на ТИПО уставших горожан во 2 тайме
гений
мы бы не додумались
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Как же не смешно шутит хачиклол, эт пиздец. Скажите уже ему кто нибудь, ато долбоёб ведь старается каждый раз.
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Порнозвезды по потерянным в четверке.
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Выиграет Ливерпуль - залупейко роман будет обоссан
Выиграет Сити - залупейко роман будет обоссан
Будет ничья - залупейко роман будет обоссан
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У Мочестера появились шансы на пятое место.
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Ливерпуль здесь как Вилла, с таким-то составом, единственно только Гвардиола не так силён как Постекоглу, конечно.
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Так, открываем винцо за шесть долларов и наслаждаемся. После матча, возможно, даже пробки не понадобятся: можно будет ливерпульцами бутылки закручивать. Сурик сын сурена пилоянович, пиздалера и бабусь уже приготовились.
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