"Тоттенхэм" сокрушил "Виллу"

Джеймс Мэддисон "Тоттенхэм" сокрушил на выезде "Астон Виллу" со счетом 0:4 и перехватил инициативу в борьбе за четвертое место Премьер-Лиги.

Относительно безголевого матча Лиги Конференций против "Аякса" в стартовый состав "вилланов" вернулись Мэтти Кэш, Джон Макгинн и Леон Бэйли, заменив Муссу Диаби, Моргана Роджерса и Тима Ироегбунама.

Три изменения сделал и главный тренер "шпор" Анге Постекоглу, оказав доверие Педро Порро, Пап Матару Сарру и Бреннану Джонсону, которые появились вместо Эмерсона Рояла, Родриго Бентанкура и Тимо Вернера.

Учитывая непростой выезд в Амстердам посреди недели, "Вилла" решила немного поберечь силы и отдала инициативу сопернику в начале матча.

Гости много владели мячом, но никакой отдачи от этого не получали. Хозяева делали ставку на контратаки и смотрелись чуть предпочтительнее — однако лишь потому, что у их соперника впереди вообще ничего не получалось.

За весь первый тайм "Тоттенхэм" наиграл только на один удар, да и тот оказался неточным. "Вилла" пробила пять раз, все пять — тоже мимо.

Зато второй тайм начался с гола. "Шпорам" удалась быстрая атака, и Джеймс Мэддисон на границе вратарской ногой замкнул прострел Сарра с правого фланга — 0:1.

Не успев прийти в себя, "вилланы" пропустили еще раз. Хозяева потеряли мяч на своей половине поля и получили контратаку втроем против одного защитника. В завершении комбинации Джонсон нанес удар из пределов штрафной — 0:2.

На 65-й минуте ситуация "Виллы" только усугубилась, потому что Макгинн получил прямую красную карточку за то, что ударил по ногам Дестини Удоджи. После этого игра успокоилась.

Уже в компенсированное время Сон Хен Мин сделал счет разгромным, пробив в касание из пределов штрафной после передачи с правого края площадки от Кулусевски — 0:3.

Точку же в матче поставил вышедший на замену Вернер, пробив в касание после короткой передачи Сона с левого края штрафной — 0:4.

"Тоттенхэм" был невыразителен в первом тайме, но после перерыва предстал совершенно другой командой. Эта победа позволила "шпорам" сократить отставание от "Виллы" до двух очков при матче в запасе.

"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 10.03.2024 19:00 # high-malvern
    Когда есть Нуньес, цирк не нужен :)

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  2. skydreams 10.03.2024 18:54 # skydreams
    пздц у ливерпуля состав слабый... энфилд должен в соло тащить, но пока этого не видно

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  3. alexomck 10.03.2024 18:48 # alexomck
    — Все мужики — сволочи! Всем им нужно только одно. Но почему, почему не от меня?! (с) thegodfather

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  4. takernotagiver 10.03.2024 18:48 # takernotagiver
    Судья был петухом сегодня

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  5. electric 10.03.2024 18:47 # electric
    Впкрёд, КНЯЗИ!!!

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  6. dexter 10.03.2024 18:46 # dexter
    США следует выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину. Такое решение предложил сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для The American Conservative.

    «Мы должны провести красную линию в отношениях с НАТО: у вас может быть либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, нам следует полностью выйти из НАТО»

    Макарону по губам))

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  7. alexomck 10.03.2024 18:44 # alexomck
    Детство - это когда Челси старше тебя.

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  8. skydreams 10.03.2024 18:42 # skydreams
    Вперёд ЛИВЕРПУЛЬ!!!

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  9. dexter 10.03.2024 18:40 # dexter
    Снова скулеж от фейка с 11 места. Красота.

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  10. alexomck 10.03.2024 18:40 # alexomck
    Мама тебя любит, а Челси с тобой чисто из-за денег (с) Роман Абрамович

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  11. portovym-poker 10.03.2024 18:38 # portovym-poker
    После игры чепухапульцы будут оправдываться молодым составом. Скриньте!

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  12. fluder 10.03.2024 18:37 # fluder
    Прикольно вчера про Гарначо

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  13. narcot-fan 10.03.2024 18:30 # narcot-fan
    орууууууу




    Руководитель окружного Дома офицеров в Екатеринбурге Андрей Зуев уволился после БДСМ-вечеринки, прошедшей в здании организации. Об этом сам Зуев рассказал изданию Е1.

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  14. ooaaaa 10.03.2024 18:19 # ooaaaa
    великий тактик клопп выпустит салаха вместо эллиота, на ТИПО уставших горожан во 2 тайме

    гений

    мы бы не додумались

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  15. tihinya-moiyobir 10.03.2024 18:06 # tihinya-moiyobir
    Как же не смешно шутит хачиклол, эт пиздец. Скажите уже ему кто нибудь, ато долбоёб ведь старается каждый раз.

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  16. kukuruzko 10.03.2024 18:05 # kukuruzko
    Порнозвезды по потерянным в четверке.

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  17. tihinya-moiyobir 10.03.2024 18:04 # tihinya-moiyobir
    Выиграет Ливерпуль - залупейко роман будет обоссан

    Выиграет Сити - залупейко роман будет обоссан

    Будет ничья - залупейко роман будет обоссан

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  18. brown-ale 10.03.2024 18:03 # brown-ale
    У Мочестера появились шансы на пятое место.

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  19. alexomck 10.03.2024 18:03 # alexomck
    Ливерпуль здесь как Вилла, с таким-то составом, единственно только Гвардиола не так силён как Постекоглу, конечно.

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  20. hachidlo 10.03.2024 18:02 # hachidlo
    Так, открываем винцо за шесть долларов и наслаждаемся. После матча, возможно, даже пробки не понадобятся: можно будет ливерпульцами бутылки закручивать. Сурик сын сурена пилоянович, пиздалера и бабусь уже приготовились.

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