"Сити" сделает Фодена одним из своих самых высокооплачиваемых игроков

Фил Фоден Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден готовится начать переговоры со своим клубом о новом контракте.

От действующего контракта Фодена остается еще три полных года, однако в этом сезоне 23-летний англичанин вывел свою игру на новый уровень.

Фоден утвердился ключевым игроком "Сити", забив 18 голов в 40 матчах с учетом всех соревнований, и за это его ждет награда.

По информации Football Insider, новый контракт обеспечит Фодену значительную прибавку к его текущей зарплате в 200,000 фунтов в неделю.

Будучи продуктом академии "Сити", Фоден не помышляет о смене клуба и хочет продлить свое пребывание на "Этихад", поэтому ожидается, что процесс переговоров будет гладким.


Метки контракты, Манчестер Сити, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2024 17:00

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