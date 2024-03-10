"Сити" сделает Фодена одним из своих самых высокооплачиваемых игроков

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден готовится начать переговоры со своим клубом о новом контракте.

От действующего контракта Фодена остается еще три полных года, однако в этом сезоне 23-летний англичанин вывел свою игру на новый уровень.



Фоден утвердился ключевым игроком "Сити", забив 18 голов в 40 матчах с учетом всех соревнований, и за это его ждет награда.



По информации Football Insider, новый контракт обеспечит Фодену значительную прибавку к его текущей зарплате в 200,000 фунтов в неделю.



Будучи продуктом академии "Сити", Фоден не помышляет о смене клуба и хочет продлить свое пребывание на "Этихад", поэтому ожидается, что процесс переговоров будет гладким.