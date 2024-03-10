"Аякс" открыт к возвращению Тен Хага

"Аякс" открыт к возвращению своего бывшего главного тренера Эрика Тен Хага, если от услуг того в конце сезона откажется "Манчестер Юнайтед".

Весь этот сезон Тен Хаг находится под серьезным давлением из-за нестабильных результатов своей команды, и вскоре совладельцу "Юнайтед" сэру Джиму Рэтклиффу нужно будет принять решение насчет будущего Эрика.



Рэтклифф основательно взялся за перестройку "Юнайтед", решив произвести изменения на всех уровнях клуба, и позицию главного тренера это тоже может затронуть, если Тен Хаг не проявит себя в остатке сезона.



По информации Daily Mirror, "Аякс" внимательно следит за ситуацией вокруг своего бывшего наставника, который сменил Амстердам на Манчестер летом 2022.



Помимо Тен Хага, новый исполнительный директор "Аякса" Алекс Кроес также проявляет интерес к ассистенту главного тренера "Ливерпуля" Пепу Лейндерсу, который вместе с Юргеном Клоппом покидает мерсисайдский клуб в конце сезона.



В данный момент Лейндерс видится наиболее реалистичным вариантом для "Аякса", но ситуация может быть пересмотрена, если Тен Хаг останется без работы.