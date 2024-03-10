Клеверли возглавил "Уотфорд" на временной основе

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Том Клеверли был назван временно исполняющим обязанности главного тренера "Уотфорда".

После всего одной победы в 10 последних матчах Чемпионшипа "Уотфорд" решил указать на дверь Валерьену Исмаэлю, который занимал должность главного тренера с мая 2023.



Пока "Уотфорд" находится в поисках своего 11-го постоянного наставника с 2018 года и восьмого с конца сезона 2020/21, управление первой командой "шершней" на себя возьмет Клеверли.



34-летний Клеверли тренировал юношескую команду "Уотфорда" U-18 после завершения игровой карьеры в прошлом году и теперь попробует себя на более высоком уровне.



Клеверли, на счету которого 13 матчей за английскую сборную, играл за "Уотфорд" после своего перехода из "Эвертона" в 2017 году. В 2013 Том завоевал титул Премьер-Лиги со своим родным "Юнайтед".



Добавим, "Уотфорд" занимает 13-е место в Чемпионшипе, находясь в 13 очках от зоны плей-офф.