Артета: "Невозможно не любить Хаверца"

Кай Хаверц Главный тренер "Арсенала" Микель Артета восхищается тем, как атакующий полузащитник Кай Хаверц преобразил свою карьеру в клубе.

В начале этого сезона у болельщиков "Арсенала" было много вопросов к Хаверцу, который показывал неубедительную игру, а также к Артете, который потратил 65 миллионов фунтов на приглашение Кая из "Челси".

Однако постепенно Хаверц набрал отличную форму и забил четыре гола в четырех последних матчах, включая победный против "Брентфорда" на 86-й минуте накануне.

После победы 2:1 над "пчелами" Артета похвалил подопечного, отметив, что Хаверц смог заслужить любовь фанатов.

"Я так рад. Если бы кто-нибудь сказал мне, что после таких сложных первых двух-трех месяцев весь стадион будет распевать его имя со страстью, с чувством, с химией, мне было бы сложно поверить".

"Это то, что происходит с хорошими людьми. Он исключительный игрок. Когда он начинает забивать голы таким образом, это укрепляет его отношения с людьми".

"Они видят его трудолюбие, они видят его интеллект, они видят, как он играет на команду, они видят его вклад. Невозможно не любить его", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Брентфорд, Премьер-Лига, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. tot35 10.03.2024 13:36 # tot35
    Артета любит лепить из говна конфеты)

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  2. breadpeat 10.03.2024 13:25 # breadpeat
    Как гейартеллиристам объяснить наконец что не надо никого в футболе любить... Никак

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  3. quavo 10.03.2024 13:18 # quavo
    Хз как его любить вообще, дно ебаное

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  4. chelsea-69 10.03.2024 13:03 # chelsea-69
    Хаверц бесил бы гораздо меньше Джексона
    Хоть он и не нападающий тоже

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