Артета: "Невозможно не любить Хаверца"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета восхищается тем, как атакующий полузащитник Кай Хаверц преобразил свою карьеру в клубе.

В начале этого сезона у болельщиков "Арсенала" было много вопросов к Хаверцу, который показывал неубедительную игру, а также к Артете, который потратил 65 миллионов фунтов на приглашение Кая из "Челси".



Однако постепенно Хаверц набрал отличную форму и забил четыре гола в четырех последних матчах, включая победный против "Брентфорда" на 86-й минуте накануне.



После победы 2:1 над "пчелами" Артета похвалил подопечного, отметив, что Хаверц смог заслужить любовь фанатов.



"Я так рад. Если бы кто-нибудь сказал мне, что после таких сложных первых двух-трех месяцев весь стадион будет распевать его имя со страстью, с чувством, с химией, мне было бы сложно поверить".



"Это то, что происходит с хорошими людьми. Он исключительный игрок. Когда он начинает забивать голы таким образом, это укрепляет его отношения с людьми".



"Они видят его трудолюбие, они видят его интеллект, они видят, как он играет на команду, они видят его вклад. Невозможно не любить его", — цитирует Артету Evening Standard.