Макманаман уверен, что Нуньес сможет стать "великолепным центральным нападающим"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман уверен, что со временем Дарвин Нуньес сможет стать "великолепным центральным нападающим".
В данный момент Нуньес проводит только свой второй сезон за "Ливерпуль" после трансфера из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов.
После дубля против "Спарты" в Лиге Европы посреди недели на счету Нуньеса уже 16 голов в этом сезоне, однако Макманаман считает, что 24-летнему уругвайцу все еще нужно время, чтобы освоиться в "Ливерпуле".
"Он является молодым парнем, который все еще учится. Он до сих пор полностью не овладел английским языком, и когда он это сделает, это поможет ему поддержать взаимопонимание со своими партнерами по команде".
"Поскольку мы являемся англичанами, то думаем, что каждый приезжающий сюда должен говорить по-английски. Это нелепо".
"Он провел не так много матчей высокого профиля. Прежде он играл за "Бенфику" из не самой сильной лиги, после пары лет там перебравшись в "Ливерпуль".
"Мы видели это на примере Де Брюйне в "Челси", Мо (Салаха) в "Челси".
"Попробуйте сами отправиться в Уругвай завтра, пожить и поработать там. Это чертовски сложно. Вам нужно дать им время, чтобы освоиться".
"Нам определенно нужно дать им время, нельзя судить его по первым 18 месяцам в "Ливерпуле", где ему приходится играть на самом высоком уровне в мировом футболе".
"Хорошие игроки должны прибавлять год за годом, и если так будет и с ним, он станет великолепным центральным нападающим".
"Я всецело верю в него. Я разговаривал с людьми из клуба, и они сказали мне, что он упорно трудится над завершающим ударом и улучшением игры в целом. Надеюсь, он будет становиться лучше и лучше", — цитирует Макманамана The Independent.
10.03.2024 12:00
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Последние комментарии:
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Надо не только на реализацию смотреть, а на пользу игрока в целом, по сезону у Нуньеса 16+11 и сколько игроков с подобной статой в топ-чемпионатах Европы, десятки может?
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Да он уже сейчас является лучшим центрфорвардом в лиге по общей совокупности скиллов
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Мак топово поссал на пенсов. Эхехе))
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Даже из уругвайского полена может получиться нападающий, если проявить должное терпение.
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