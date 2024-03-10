Макманаман уверен, что Нуньес сможет стать "великолепным центральным нападающим"

Дарвин Нуньес Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман уверен, что со временем Дарвин Нуньес сможет стать "великолепным центральным нападающим".

В данный момент Нуньес проводит только свой второй сезон за "Ливерпуль" после трансфера из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов.

После дубля против "Спарты" в Лиге Европы посреди недели на счету Нуньеса уже 16 голов в этом сезоне, однако Макманаман считает, что 24-летнему уругвайцу все еще нужно время, чтобы освоиться в "Ливерпуле".

"Он является молодым парнем, который все еще учится. Он до сих пор полностью не овладел английским языком, и когда он это сделает, это поможет ему поддержать взаимопонимание со своими партнерами по команде".

"Поскольку мы являемся англичанами, то думаем, что каждый приезжающий сюда должен говорить по-английски. Это нелепо".

"Он провел не так много матчей высокого профиля. Прежде он играл за "Бенфику" из не самой сильной лиги, после пары лет там перебравшись в "Ливерпуль".

"Мы видели это на примере Де Брюйне в "Челси", Мо (Салаха) в "Челси".

"Попробуйте сами отправиться в Уругвай завтра, пожить и поработать там. Это чертовски сложно. Вам нужно дать им время, чтобы освоиться".

"Нам определенно нужно дать им время, нельзя судить его по первым 18 месяцам в "Ливерпуле", где ему приходится играть на самом высоком уровне в мировом футболе".

"Хорошие игроки должны прибавлять год за годом, и если так будет и с ним, он станет великолепным центральным нападающим".

"Я всецело верю в него. Я разговаривал с людьми из клуба, и они сказали мне, что он упорно трудится над завершающим ударом и улучшением игры в целом. Надеюсь, он будет становиться лучше и лучше", — цитирует Макманамана The Independent.


Метки Ливерпуль, Макманаман, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. butcher7777 10.03.2024 12:55 # butcher7777
    Симбиоз Ибрагимовича и Кавани. Красава

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  2. alexomck 10.03.2024 12:51 # alexomck
    Надо не только на реализацию смотреть, а на пользу игрока в целом, по сезону у Нуньеса 16+11 и сколько игроков с подобной статой в топ-чемпионатах Европы, десятки может?

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  3. apl-nash 10.03.2024 12:26 # apl-nash
    Да он уже сейчас является лучшим центрфорвардом в лиге по общей совокупности скиллов

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  4. steveg8 10.03.2024 12:19 # steveg8
    Мак топово поссал на пенсов. Эхехе))

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  5. high-malvern 10.03.2024 12:09 # high-malvern
    Даже из уругвайского полена может получиться нападающий, если проявить должное терпение.

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