Уолкер: "Не хочу, чтобы Премьер-Лигу выиграл "Арсенал"
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что чемпионство "Ливерпуля" расстроило бы его меньше, нежели чемпионство "Арсенала".
Особенностью этого сезона Премьер-Лиги является участие в чемпионской гонке сразу трех команд: "Ливерпуля", "Сити" и "Арсенала".
Но поскольку ранее в своей карьере он несколько лет отыграл за "Тоттенхэм", меньше всего Уолкер хотел бы видеть чемпионство злейшего врага "шпор".
"Это так сложно. Из-за "Тоттенхэма" я не хочу, чтобы Премьер-Лигу выиграл "Арсенал".
"У них наш ассистент (Микель Артета), который трудится главным тренером. У них Зинченко, который, кажется, является очень важным игроком там, а также Габриэль Жезус".
"Но я отдаю им должное. Сейчас у них очень хорошая команда", — цитирует Уолкера The Athletic.
10.03.2024 11:00
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Нормальный довод, чтобы раздвинуть булки на энфилде =)
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