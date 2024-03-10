Уолкер: "Не хочу, чтобы Премьер-Лигу выиграл "Арсенал"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что чемпионство "Ливерпуля" расстроило бы его меньше, нежели чемпионство "Арсенала".

Особенностью этого сезона Премьер-Лиги является участие в чемпионской гонке сразу трех команд: "Ливерпуля", "Сити" и "Арсенала".



Но поскольку ранее в своей карьере он несколько лет отыграл за "Тоттенхэм", меньше всего Уолкер хотел бы видеть чемпионство злейшего врага "шпор".



"Это так сложно. Из-за "Тоттенхэма" я не хочу, чтобы Премьер-Лигу выиграл "Арсенал".



"У них наш ассистент (Микель Артета), который трудится главным тренером. У них Зинченко, который, кажется, является очень важным игроком там, а также Габриэль Жезус".



"Но я отдаю им должное. Сейчас у них очень хорошая команда", — цитирует Уолкера The Athletic.