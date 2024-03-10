"Сити" вступил в борьбу с "Ливерпулем" за Нету
"Манчестер Сити" решил поспорить с "Ливерпулем" и другими заинтересованными клубами за вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету.
Нету выступает за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Браги" в 2019 году и сейчас считается одним из лучших игроков этого сезона Премьер-Лиги, забив два гола и отдав девять результативных передач в 19 матчах.
The Telegraph считает весьма вероятным, что Нету сменит клуб после пяти сезонов на "Молинью". И хотя Педру имеет контракт до 2027 года, "волки" находятся в уязвимом положении с точки зрения финансового фейр-плей.
Утверждается, что скауты "Сити" очень высоко ценят 24-летнего Нету, чей бывший одноклубник и партнер по сборной Португалии Матеуш Нунеш был куплен "горожанами" прошлым летом.
"Ливерпуль" тоже имеет опыт покупки игроков у "Вулверхэмптона", причем — более успешный. В свое время "красные" переманили от "волков" Диогу Жота.
Однако "Сити" и "Ливерпуль" — не единственные претенденту на оцениваемого в 60 миллионов фунтов Нету, который интересен и ряду других клубов.
10.03.2024 10:00
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Нету хороший игрок. Надеюсь что он не голубой. И не выберет команду голубых за которых болеют только голубые
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