Салах думал, что Клопп объявит о продлении контракта, а не об уходе

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что ожидал услышать о продлении Юргеном Клоппом своего контракта в день, когда главный тренер "красных" анонсировал свой уход из клуба.

Сделанное Клоппом в январе заявление о своем уходе из "Ливерпуля" в конце сезона стало настоящим шоком не только для болельщиков, но и для игроков.



По словам Салаха, игроки "Ливерпуля" этого совершенно не ожидали. О том, что Клопп может уйти, команда даже не догадывалась.



Обычно у нас нет собраний в 10:30, потому что к 10:30 мы только приезжаем. Обычно мы собираемся в 10:30 и в полдень выходим на тренировку. Когда они сказали, что у нас будет собрание в 10:30, я подумал: "Что?!"



"На тренировочной базе был агент главного тренера, и я подумал: "О, он продлевает свой контракт".



"За пять минут до собрания Виргил (Ван Дейк), сказал: "Ты знаешь, о чем будет собрание?" Я ответил, что не знаю. Тогда он сказал: "Главный тренер уходит".



"Я сказал: "Главный тренер реально уходит? Ты серьезно? Почему?" Он ответил: "Без понятия".



"Затем вышел главный тренер, и он просто сказал это. Это было странно, потому что никто не знал заранее. В медиа ничего не было. Он даже не готовил нас к этому, он просто сказал".



"То был странный день для нас и для клуба", — сообщил Салах Sky Sports.