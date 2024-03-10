Франк: "Хаверц нырял"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк считает, что Кай Хаверц из "Арсенала" заслуживал удаления в концовке субботнего матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

Именно Хаверц принес "Арсеналу" победу в противостоянии с "Брентфордом", забив решающий гол на 86-й минуте (2:1).



Незадолго до этого Хаверц пытался заработать для своей команды пенальти. Уже имея желтую карточку, Кай упал в чужой штрафной, но рефери предпочел не вмешиваться.



Франк убежден, что Хаверц явным образом симулировал, и рефери следовало изгнать игрока сборной Германии с поля.



"Думаю, Кая Хаверца уже не должно было быть на поле, когда он забивал победный гол. На мой взгляд, там был явный нырок в надежде заработать пенальти".



"Если смотреть в замедленном повторе, рефери может быть сложно, но, по моему мнению, лайнсмен должен был четко увидеть, что произошло", — сообщил Франк Sky Sports.



