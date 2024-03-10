Артета: "Хотели победить ради Рамсдейла"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда хотела вырвать победу против "Брентфорда" ради своего голкипера Аарона Рамсдейла.

Субботний матч на "Эмирейтс" изначально преподносился как последний для Рамсдейла за "Арсенал". Первый номер "канониров" Давид Райя не мог сыграть против "Брентфорда" из-за условий своей аренды, поэтому Аарон, чей уход грядущим летом более чем вероятен, получил редкую возможность выйти на футбольное поле.



Концовка первого тайма этого матча была отмечена результативной ошибкой Рамсдейла, однако во втором тайме Аарон исправился и помог "Арсеналу" набрать три очка, благодаря которым "канониры" перехватили лидерство в Премьер-Лиге.



После победы со счетом 2:1 Артета высказался насчет Рамсдейла, отказавшись критиковать своего запасного голкипера.



"Я очень рад. Особенно потому, что он сделал ровно то, в чем его суть. Он обладает огромным характером и смелостью, он очень целеустремлен. А ошибки — это часть футбола".



"Важно то, как ты реагируешь на них, и особенно это касается голкиперов — наверное, самой сложной позиции. Он сделал это удивительным образом. Я не удивлен, потому что вся команда и весь стадион поддерживали его. Он заработал уважение и восхищение".



"Мы по-настоящему хотели победить ради него", — цитирует Артету Daily Mail.