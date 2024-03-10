28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 10 марта, четырьмя поединками продолжится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ТОТТЕНХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" одержала три победы в трех последних матчах Премьер-Лиги — как и в восьми предыдущих (2 ничьи, 3 поражения). "Тоттенхэм" выиграл только один из шести последних выездных поединков чемпионата (3 ничьи, 2 поражения). "Вилланы" выиграли все три последние встречи со "шпорами" в Премьер-Лиге.



"Вилле" предстоит оценить состояние полузащитника Джейкоба Рэмси, которого беспокоит стопа.



Крайний защитник "Тоттенхэма" Педро Порро возобновил тренировки после мышечного повреждения. Фрэйзер Форстер, Райан Сессеньон, Манор Соломон и Ришарлисон продолжают лечиться.



БРАЙТОН — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00



"Брайтон" не знает поражений уже 11 домашних матчей кряду в высшем дивизионе, и это клубный рекорд (5 побед, 6 ничьих). "Ноттингем Форест" проиграл 11 из 16 последних поединков в чемпионате (3 победы, 2 ничьи) — только у "Брентфорда" хуже дела на этом отрезке. "Лесники" не забили ни одного гола в трех последних выездах к "чайкам" в чемпионате (1 ничья, 2 поражения).



Полузащитник "Брайтона" Билли Гилмор все еще дисквалифицирован. Жоао Педро находится среди травмированных.



"Форест" устроит фитнес-тест для полузащитника Николаса Домингеса. Вилли Боли и Крис Вуд возобновили тренировки.



ВЕСТ ХЭМ — БЕРНЛИ 17:00



"Вест Хэм" потерпел только одно поражение в 12 последних домашних матчах во всех турнирах (7 побед, 4 ничьих) — 0:6 от "Арсенала" в феврале. В этом сезоне Премьер-Лиги "Бернли" набрал лишь одно очко против команд, которые на момент начала тура находились в верхней половине таблицы. "Бордовые" ни разу не выиграли в пяти последних встречах с "молотобойцами" в чемпионате.



"Вест Хэм" отложит решение по левому защитнику Эмерсону Палмери на последний момент. Также под вопросом Найеф Агерд. Максвел Корне остается в лазарете.



Полузащитник "Бернли" Джош Браунхилл доступен после матча дисквалификации. Йордан Байер, Аарон Рэмси, Натан Редмонд, Лайл Фостер и Лука Колеошо по-прежнему отсутствуют.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" выиграл восемь из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, лишь уступив "Арсеналу" (3:1). "Манчестер Сити" может впервые при Хосепе Гвардиоле оформить 10 выездных побед кряду во всех соревнованиях. "Красные" проиграли только одну из 20 последних встреч с "горожанами" на "Энфилде" (13 побед, 6 ничьих).



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах решил свои проблемы с задней поверхностью бедра и сыграл еще против "Спарты" в четверг. Ибраима Конате и Джо Гомес под вопросом.



"Сити" предстоит установить готовность Матеуша Нунеша и Жереми Доку. Джек Грилиш точно не сыграет. Проблема Фила Фодена незначительна.