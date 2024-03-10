28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 10 марта, четырьмя поединками продолжится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АСТОН ВИЛЛА — ТОТТЕНХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Астон Вилла" одержала три победы в трех последних матчах Премьер-Лиги — как и в восьми предыдущих (2 ничьи, 3 поражения). "Тоттенхэм" выиграл только один из шести последних выездных поединков чемпионата (3 ничьи, 2 поражения). "Вилланы" выиграли все три последние встречи со "шпорами" в Премьер-Лиге.
"Вилле" предстоит оценить состояние полузащитника Джейкоба Рэмси, которого беспокоит стопа.
Крайний защитник "Тоттенхэма" Педро Порро возобновил тренировки после мышечного повреждения. Фрэйзер Форстер, Райан Сессеньон, Манор Соломон и Ришарлисон продолжают лечиться.
БРАЙТОН — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00
"Брайтон" не знает поражений уже 11 домашних матчей кряду в высшем дивизионе, и это клубный рекорд (5 побед, 6 ничьих). "Ноттингем Форест" проиграл 11 из 16 последних поединков в чемпионате (3 победы, 2 ничьи) — только у "Брентфорда" хуже дела на этом отрезке. "Лесники" не забили ни одного гола в трех последних выездах к "чайкам" в чемпионате (1 ничья, 2 поражения).
Полузащитник "Брайтона" Билли Гилмор все еще дисквалифицирован. Жоао Педро находится среди травмированных.
"Форест" устроит фитнес-тест для полузащитника Николаса Домингеса. Вилли Боли и Крис Вуд возобновили тренировки.
ВЕСТ ХЭМ — БЕРНЛИ 17:00
"Вест Хэм" потерпел только одно поражение в 12 последних домашних матчах во всех турнирах (7 побед, 4 ничьих) — 0:6 от "Арсенала" в феврале. В этом сезоне Премьер-Лиги "Бернли" набрал лишь одно очко против команд, которые на момент начала тура находились в верхней половине таблицы. "Бордовые" ни разу не выиграли в пяти последних встречах с "молотобойцами" в чемпионате.
"Вест Хэм" отложит решение по левому защитнику Эмерсону Палмери на последний момент. Также под вопросом Найеф Агерд. Максвел Корне остается в лазарете.
Полузащитник "Бернли" Джош Браунхилл доступен после матча дисквалификации. Йордан Байер, Аарон Рэмси, Натан Редмонд, Лайл Фостер и Лука Колеошо по-прежнему отсутствуют.
ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:45 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" выиграл восемь из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, лишь уступив "Арсеналу" (3:1). "Манчестер Сити" может впервые при Хосепе Гвардиоле оформить 10 выездных побед кряду во всех соревнованиях. "Красные" проиграли только одну из 20 последних встреч с "горожанами" на "Энфилде" (13 побед, 6 ничьих).
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах решил свои проблемы с задней поверхностью бедра и сыграл еще против "Спарты" в четверг. Ибраима Конате и Джо Гомес под вопросом.
"Сити" предстоит установить готовность Матеуша Нунеша и Жереми Доку. Джек Грилиш точно не сыграет. Проблема Фила Фодена незначительна.
10.03.2024 06:00
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Мысли ливерпульцев сегодня:
ЛИШЬ БЫ НЕ СИТЕЙ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТЕЙ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТЕЙ С 8 МАРТА КРАСНЫЙ БРАТ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТЕЙ СТРАПОН ЛИШЬ БЫ НЕ СИТЕЙ С 8 МАРТА КРАСНЫЙ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТЕЙ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТЕЙ КЛОППТОП ЛИШЬ БЫ НЕ СИТЕЙ С 8 МАРТА КРАСНЫЙ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТЕЙ СТРАПОН ЛИШЬ БЫ НЕ СИТЕЙ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТЕЙ ШО ТАМ ПО ЩОЛСЕЙ
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