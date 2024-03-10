"Челси" составил шорт-лист на замену Тиаго Силве

"Челси" составил шорт-лист центральных защитников на замену своему ветерану Тиаго Силве.

39-летний Силва выходил в стартовом составе на 22 из 26 матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако контракт Тиаго истекает в конце кампании и едва ли будет продлен.



По информации TEAMtalk, "Челси" уже готовится к жизни без Силве и в качестве своей цели номер один на замену бразильцу рассматривает Усмана Диоманде из "Спортинга".



Контракт 20-летнего ивуарийца со "Спортингом" предусматривает отступные в 69 миллионов фунтов, и для столь дорогостоящей покупки "Челси" пришлось бы продать кого-нибудь из имеющихся игроков.



Далее в шорт-листе "Челси" идет Свен Ботман из "Ньюкасла". 24-летний голландец привлекает "синих" своим опытом выступлений в Премьер-Лиге.



Помимо Диоманде и Ботмана, "Челси" также проявляет интерес к Марку Гехи из "Кристал Пэлас" и Антониу Силве из "Бенфики".