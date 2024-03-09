Тен Хаг доволен, как МЮ защищался против "Эвертона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что доволен игрой своей команды в обороне против "Эвертона".

Во время проигранного дерби против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд (3:1) "Юнайтед" позволил сопернику нанести 27 ударов.



Гостивший на "Олд Траффорд" в субботу "Эвертон", хоть и проиграл 2:1, но нанес 23 удара, однако Тен Хаг считает, что "Юнайтед" был хорош в обороне.



"Если вы видели их xG, то он не так велик — наш гораздо больше".



"Разумеется, в этом был их игровой план. У нас есть игроки, которым комфортно действовать при низкой линии обороны. Но тебе требуется дисциплина и очень хорошее взаимодействие".



"Это была командная игра, особенно в исполнении нашей четверки защитников, голкипера и Каземиро. Они были очень хороши".



"Вы видели моменты — соперник имел кое-какие. Думаю, мы очень хорошо оборонялись при стандартах".



"Мы были организованны и сосредоточенны — каждый выполнил свою работу. В матче была одна-две фазы, когда соперник имел некоторые возможности, но в целом мы справились довольно хорошо", — цитирует Тен Хага The Independent.