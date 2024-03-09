"Арсенал" победил "Брентфорд" и возглавил Премьер-Лигу
Поздний гол Кая Хаверца позволил "Арсеналу" нивелировать ошибку Аарона Рамсдейла и одержать победу 2:1 над "Брентфордом".
Из-за рассечения стопы "канониры" недосчитались Габриэля Мартинелли, чье место в стартовом составе занял Леандро Троссард. Аарон Рамсдейл заменил Давида Райю в воротах.
В старте у "пчел" произошло лишь одно изменение. Вместо Серхио Регилона появился Кин Льюис-Поттер.
В начале матча темп игры был невысок. "Арсенал" решил не спешить, но первым же ударом в створ открыл счет. Бен Уайт набросил мяч в центр штрафной, а Деклан Райс пробил головой — 1:0.
В дальнейшем хозяева имели преимущество по территории и мячу, но особых угроз воротам Марка Флеккена не создавали. Лишь на 35-й минуте Кай Хаверц вышел один на один по левому краю штрафной и подсек мяч перед голкипером — мимо!
А когда команды уже готовились уйти в раздевалку, счет внезапно стал равным. Йоан Висса бросился в ноги Рамсдейлу, который собирался выбить мяч подальше из своей вратарской, и снаряд отскочил от игрока гостей прямо в сетку.
В начале второго тайма Рамсдейл едва снова не попал впросак. Айвен Тоуни отважился на удар метров с 35, однако Аарон вытянулся в струну и отразил летевший под перекладину мяч.
Отделавшись испугом, "Арсенал" принялся оказывать давление. На 59-й минуте Габриэль Магальяэс пробил головой после подачи углового, однако Флеккен со своим защитником остановили мяч на линии ворот.
"Брентфорд" оборонялся всей командой, но на 71-й минуте смог показать зубы. Натан Коллинс наносил удар головой, заставив Рамсдейла совершить еще один сейв.
"Канониры" продолжили давить. Райс имел возможность оформить дубль, но его дальний удар пришелся в крестовину.
И все-таки "пчелы" не устояли перед навалом соперника. На 86-й минуте Хаверц с границы вратарской замкнул прострел Бена Уайта с правого фланга — 2:1.
В концовке матча ничего интересного уже не случилось. У гостей не осталось сил, чтобы попытаться избежать поражения.
Учитывая очную встречу "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в воскресенье, "Арсеналу" было жизненно важно набрать три очка в своем матче. Преодолев ряд препятствий, "канониры" выполнили эту задачу и минимум на сутки возглавили Премьер-Лигу.
"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче
09.03.2024 22:30
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Последние комментарии:
Не стать чемпионами, имея 10 очковый отрыв в середине сезона, ору.
https://ibb.co/TLh3jHj
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Судьи не хотят чемпионства Арсенала. Это просто факт, 4 нарушения это уже слишком
(ответить)
Хаверц гей.
(ответить)
Вайт, Мартинелои, Хавертц и Райс - это чемпионские чуваки по характеру. Салиба, Габриел, Эдегор, и Сака близкие к ним. Давили и нагнетали до самого конца, красавцы просто.
Летом пожалуйста давайте попрощаемся с Нкетией, Рамсдейлом, Нельсоном и может быть с Зиной. Докупим мышц нормальных и будет подготовленная машина на Эмирейтс на 3-5 лет вперед.
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Расслабься, горшок. Даже если судейки будут каждый матч тащить пидринал, то они всё равно найдут способ обосраться и не стать чемпионами.
(ответить)
Тут у нас огромный йелдак
Налево направо всем этим йелдаком жахаем
(ответить)
Уайт сделал игру. Две гпшки.
(ответить)
В этом весь пуссинал. Завтра играют прямые конкуренты между собой, есть возможность разгромить мертвейших пчёл и на увереничах возглавить таблицу , а они чудом отскакивают против одной из худших команд чемпионата. Могут хоть каждый сезон тратить сотни лямов эти волмартовские мешки , но характер им никогда не купить. Арсенал исторически - это клуб тряпка. Как были всегда безвольными пидорасами, так ими и останутся.
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Арсенал хотел в эконом режиме по играть, но чуть не поплатились. Брентфорд ничего не создал, победа заслуженная, поздравляю.
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Геюги знатные.
Интересно, что завтра портовым, в часть 8 марта, подарят их ебыри из Манчестера.
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Матч конечно жесточайший, накал до конца. Молодцы, важна победа, Эдегор дирижер атак. Рамсдейл так радовался голу, наверное это его последний матч. Сейвы бешеные, но я Артету понимаю, чел на 10 метров пас отдать не может, только выбить в поле, а про пропущенный гол и говорить нечего
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ну красавцы че, как обычно за 25 минут выиграли матч.
А по факту должны были удалять бывшего пенса за нырок.
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добавили 7, играли 10. лёл
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Отскочили гейгуннеры в рот вые6анные.
А хаверцу они опять будут пятки лизать до следуещего xyёвого матча.
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Да уж, это было близко к потере очков... Спасибо Уайту за две ГП. К судье, лично у меня, вопросов нет. Троссард до мяча не добирался никак, а Мага на рывке сам хватал за футболку соперника, просто отпустил раньше). Теперь с кайфом посмотрим завтрашний матч, надеюсь это будет победа Ливерпуля или ничья.
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пись пись в епало хейтеркам))
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Гол Хаверца пенсам в ебало типа Астера)
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один ударом о6оссали и портовых и голубых
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