"Арсенал" победил "Брентфорд" и возглавил Премьер-Лигу

Поздний гол Кая Хаверца позволил "Арсеналу" нивелировать ошибку Аарона Рамсдейла и одержать победу 2:1 над "Брентфордом".

Из-за рассечения стопы "канониры" недосчитались Габриэля Мартинелли, чье место в стартовом составе занял Леандро Троссард. Аарон Рамсдейл заменил Давида Райю в воротах.



В старте у "пчел" произошло лишь одно изменение. Вместо Серхио Регилона появился Кин Льюис-Поттер.



В начале матча темп игры был невысок. "Арсенал" решил не спешить, но первым же ударом в створ открыл счет. Бен Уайт набросил мяч в центр штрафной, а Деклан Райс пробил головой — 1:0.



В дальнейшем хозяева имели преимущество по территории и мячу, но особых угроз воротам Марка Флеккена не создавали. Лишь на 35-й минуте Кай Хаверц вышел один на один по левому краю штрафной и подсек мяч перед голкипером — мимо!



А когда команды уже готовились уйти в раздевалку, счет внезапно стал равным. Йоан Висса бросился в ноги Рамсдейлу, который собирался выбить мяч подальше из своей вратарской, и снаряд отскочил от игрока гостей прямо в сетку.



В начале второго тайма Рамсдейл едва снова не попал впросак. Айвен Тоуни отважился на удар метров с 35, однако Аарон вытянулся в струну и отразил летевший под перекладину мяч.



Отделавшись испугом, "Арсенал" принялся оказывать давление. На 59-й минуте Габриэль Магальяэс пробил головой после подачи углового, однако Флеккен со своим защитником остановили мяч на линии ворот.



"Брентфорд" оборонялся всей командой, но на 71-й минуте смог показать зубы. Натан Коллинс наносил удар головой, заставив Рамсдейла совершить еще один сейв.



"Канониры" продолжили давить. Райс имел возможность оформить дубль, но его дальний удар пришелся в крестовину.



И все-таки "пчелы" не устояли перед навалом соперника. На 86-й минуте Хаверц с границы вратарской замкнул прострел Бена Уайта с правого фланга — 2:1.



В концовке матча ничего интересного уже не случилось. У гостей не осталось сил, чтобы попытаться избежать поражения.



Учитывая очную встречу "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в воскресенье, "Арсеналу" было жизненно важно набрать три очка в своем матче. Преодолев ряд препятствий, "канониры" выполнили эту задачу и минимум на сутки возглавили Премьер-Лигу.



"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче