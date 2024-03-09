"Арсенал" победил "Брентфорд" и возглавил Премьер-Лигу

Кай Хаверц Поздний гол Кая Хаверца позволил "Арсеналу" нивелировать ошибку Аарона Рамсдейла и одержать победу 2:1 над "Брентфордом".

Из-за рассечения стопы "канониры" недосчитались Габриэля Мартинелли, чье место в стартовом составе занял Леандро Троссард. Аарон Рамсдейл заменил Давида Райю в воротах.

В старте у "пчел" произошло лишь одно изменение. Вместо Серхио Регилона появился Кин Льюис-Поттер.

В начале матча темп игры был невысок. "Арсенал" решил не спешить, но первым же ударом в створ открыл счет. Бен Уайт набросил мяч в центр штрафной, а Деклан Райс пробил головой — 1:0.

В дальнейшем хозяева имели преимущество по территории и мячу, но особых угроз воротам Марка Флеккена не создавали. Лишь на 35-й минуте Кай Хаверц вышел один на один по левому краю штрафной и подсек мяч перед голкипером — мимо!

А когда команды уже готовились уйти в раздевалку, счет внезапно стал равным. Йоан Висса бросился в ноги Рамсдейлу, который собирался выбить мяч подальше из своей вратарской, и снаряд отскочил от игрока гостей прямо в сетку.

В начале второго тайма Рамсдейл едва снова не попал впросак. Айвен Тоуни отважился на удар метров с 35, однако Аарон вытянулся в струну и отразил летевший под перекладину мяч.

Отделавшись испугом, "Арсенал" принялся оказывать давление. На 59-й минуте Габриэль Магальяэс пробил головой после подачи углового, однако Флеккен со своим защитником остановили мяч на линии ворот.

"Брентфорд" оборонялся всей командой, но на 71-й минуте смог показать зубы. Натан Коллинс наносил удар головой, заставив Рамсдейла совершить еще один сейв.

"Канониры" продолжили давить. Райс имел возможность оформить дубль, но его дальний удар пришелся в крестовину.

И все-таки "пчелы" не устояли перед навалом соперника. На 86-й минуте Хаверц с границы вратарской замкнул прострел Бена Уайта с правого фланга — 2:1.

В концовке матча ничего интересного уже не случилось. У гостей не осталось сил, чтобы попытаться избежать поражения.

Учитывая очную встречу "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в воскресенье, "Арсеналу" было жизненно важно набрать три очка в своем матче. Преодолев ряд препятствий, "канониры" выполнили эту задачу и минимум на сутки возглавили Премьер-Лигу.

"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2024 22:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 09.03.2024 22:49 # tihinya-moiyobir
    Не стать чемпионами, имея 10 очковый отрыв в середине сезона, ору.


    https://ibb.co/TLh3jHj

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  2. gameboy 09.03.2024 22:45 # gameboy
    Судьи не хотят чемпионства Арсенала. Это просто факт, 4 нарушения это уже слишком

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  3. kukuruzko 09.03.2024 22:45 # kukuruzko
    Хаверц гей.

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  4. easports 09.03.2024 22:44 # easports
    Вайт, Мартинелои, Хавертц и Райс - это чемпионские чуваки по характеру. Салиба, Габриел, Эдегор, и Сака близкие к ним. Давили и нагнетали до самого конца, красавцы просто.

    Летом пожалуйста давайте попрощаемся с Нкетией, Рамсдейлом, Нельсоном и может быть с Зиной. Докупим мышц нормальных и будет подготовленная машина на Эмирейтс на 3-5 лет вперед.

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  5. tihinya-moiyobir 09.03.2024 22:43 # tihinya-moiyobir
    Расслабься, горшок. Даже если судейки будут каждый матч тащить пидринал, то они всё равно найдут способ обосраться и не стать чемпионами.

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  6. theo-zm 09.03.2024 22:42 # theo-zm
    Тут у нас огромный йелдак
    Налево направо всем этим йелдаком жахаем

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  7. brown-ale 09.03.2024 22:41 # brown-ale
    Уайт сделал игру. Две гпшки.

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  8. tihinya-moiyobir 09.03.2024 22:40 # tihinya-moiyobir
    В этом весь пуссинал. Завтра играют прямые конкуренты между собой, есть возможность разгромить мертвейших пчёл и на увереничах возглавить таблицу , а они чудом отскакивают против одной из худших команд чемпионата. Могут хоть каждый сезон тратить сотни лямов эти волмартовские мешки , но характер им никогда не купить. Арсенал исторически - это клуб тряпка. Как были всегда безвольными пидорасами, так ими и останутся.

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  9. girasimus 09.03.2024 22:39 # girasimus
    Арсенал хотел в эконом режиме по играть, но чуть не поплатились. Брентфорд ничего не создал, победа заслуженная, поздравляю.

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  10. hachidlo 09.03.2024 22:38 # hachidlo
    Геюги знатные.
    Интересно, что завтра портовым, в часть 8 марта, подарят их ебыри из Манчестера.

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  11. wengerrrro 09.03.2024 22:37 # wengerrrro
    Матч конечно жесточайший, накал до конца. Молодцы, важна победа, Эдегор дирижер атак. Рамсдейл так радовался голу, наверное это его последний матч. Сейвы бешеные, но я Артету понимаю, чел на 10 метров пас отдать не может, только выбить в поле, а про пропущенный гол и говорить нечего

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  12. tigerpool 09.03.2024 22:37 # tigerpool
    ну красавцы че, как обычно за 25 минут выиграли матч.

    А по факту должны были удалять бывшего пенса за нырок.

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  13. narcot-fan 09.03.2024 22:36 # narcot-fan
    добавили 7, играли 10. лёл

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  14. chelsea88 09.03.2024 22:36 # chelsea88
    Отскочили гейгуннеры в рот вые6анные.
    А хаверцу они опять будут пятки лизать до следуещего xyёвого матча.

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  15. redwhitegun 09.03.2024 22:36 # redwhitegun
    Да уж, это было близко к потере очков... Спасибо Уайту за две ГП. К судье, лично у меня, вопросов нет. Троссард до мяча не добирался никак, а Мага на рывке сам хватал за футболку соперника, просто отпустил раньше). Теперь с кайфом посмотрим завтрашний матч, надеюсь это будет победа Ливерпуля или ничья.

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  16. gunars 09.03.2024 22:35 # gunars
    пись пись в епало хейтеркам))

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  17. takernotagiver 09.03.2024 22:35 # takernotagiver
    Гол Хаверца пенсам в ебало типа Астера)

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  18. wilegend 09.03.2024 22:35 # wilegend
    один ударом о6оссали и портовых и голубых

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