Салах обещает, что уход Клоппа не повлияет на его будущее

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пообещал, что уход главного тренера Юргена Клоппа не повлияет на его решение насчет своего будущего.

Грядущим летом у Салаха останется только один год по контракту с "Ливерпулем", и ожидается, что саудовские клубы снова попытаются переманить Мохамеда.



Кажется, уход Клоппа в конце сезона может только подтолкнуть Салаха к двери, однако Мохамед философски смотрит на решение Юргена и не позволит этому решению повлиять на свою судьбу.



"Нет, нет. Такова жизнь. Все меняется".



"Игроки уже уходили из клуба, очень важные игроки уходили из клуба. Тренер тоже очень важен, но он уходит из клуба".



"Однажды и я уйду из клуба, но нет, это не повлияет", — сообщил Салах Sky Sports.