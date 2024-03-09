Руни не верит, что "Юнайтед" попадет в топ-4

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни ожидает, что "красные дьяволы" завершат этот сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

Ранее в субботу "Юнайтед" одержал победу 2:0 над "Эвертоном". "Дьяволы" остались на шестой позиции в Премьер-Лиге и теперь дожидаются, чем завершится воскресный матч находящихся впереди "Астон Виллы" и "Тоттенхэма".



Победе над "ирисками" предшествовали два поражения подряд, и Руни находит форму команды Эрика Тен Хага недостаточной для попадания в Лигу Чемпионов.



"Они неубедительны в этом сезоне. Я не думаю, что они попадут в топ-4, потому что им нужно побеждать в каждом матче. Они нестабильны, и я не представляю, что они будут побеждать в каждом матче".



"Они дают своим соперникам слишком много шансов, другим командам слишком легко создавать моменты против них", — сообщил Руни в эфире TNT Sports.