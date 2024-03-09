Тен Хаг — о победе над "Эвертоном": "Вклад Гарначо был огромен"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил вингера Алехандро Гарначо после победы 2:0 над "Эвертоном".

Гарначо сыграл ключевую роль в победе над "Эвертоном" в субботнем матче Премьер-Лиги, заработав для своей команды два пенальти в первом тайме.



Закрепившись в стартовом составе, 19-летний аргентинец становится все более важным игроком для "Юнайтед", и Тен Хаг этому очень рад.



"Он очень хорошо прогрессирует, и мы очень довольны им. Сегодня его вклад был огромен, он бежит, он обводит. Это также делает игру привлекательной для аудитории — мы хотели им что-нибудь показать. Думаю, это были заслуженные пенальти", — цитирует Тен Хага Evening Standard.