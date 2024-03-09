Гвардиола предлагал Алонсо стать его ассистентом

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо отказался войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" несколько лет назад.

В декабре 2019 Гвардиола лишился своего верного ассистента в лице Микеля Артеты, который ушел из "Сити", чтобы стать главным тренером "Арсенала".



По информации Daily Star, Гвардиола хотел пригласить на место Артеты другого своего соотечественника, сделав соответствующее предложение Алонсо.



Алонсо, у которого на тот момент был только опыт тренерской работы с командой "Реала" U-14, нашел эту возможность привлекательной, но в итоге отказал "горожанам", утверждает Daily Star.



Вскоре после этого Алонсо возглавил резервную команду "Реал Сосьедад", а в октябре 2022 прибыл в "Байер", где и трудится до сих пор.



Добавим, этот сезон с высокой вероятностью станет последним для Алонсо в Леверкузене. 42-летнего испанца активно сватают в "Ливерпуль" и "Баварию".