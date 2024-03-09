"Челси" хочет заменить Галлахера на Гимараэса

"Челси" собирается продать полузащитника Конора Галлахера грядущим летом, уже присмотрев замену своему воспитаннику в "Ньюкасле".

24-летний Галлахер является одним из лучших игроков "Челси" в этом сезоне, однако контракт Конора истекает уже в следующем году, а переговоры о новой сделке находятся в тупике.



Также "Челси" держит в уме свою ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, что делает продажу Галлахера в ближайшее трансферное окно почти неминуемой.



Как утверждает HITC, на место Галлахера "Челси" может пригласить Бруно Гимараэса, чей новый контракт с "Ньюкаслом" предусматривает отступные примерно в 100 миллионов фунтов.



Помимо Гимараэса, "Челси" также имеет давний интерес к Френки Де Йонгу из "Барселоны" и Витинье из ПСЖ. Наконец, есть на радаре у "синих" и более бюджетные варианты вроде Ману Коне из менхенгладбахской "Боруссии" и Кефрена Тюрама из "Ниццы".