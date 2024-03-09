МЮ победил "Эвертон" благодаря двум заработанным Гарначо пенальти

Два заработанных Алехандро Гарначо пенальти позволили "Манчестер Юнайтед" одержать победу 2:0 над "Эвертоном".

Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг доверился тем же 11 игрокам, что начинали проигранное дерби против "Манчестер Сити" в прошлое воскресенье (3:1).



Стартовый состав "ирисок" также не изменился относительно домашнего поражения 1:3 от "Вест Хэма".



В начале матча шла довольно открытая игра, оба голкипера по разу вступили в игру. А на 10-й минуте Джеймс Тарковски фолом остановил Алехандро Гарначо в своей штрафной, и Бруну Фернандеш реализовал назначенный пенальти — 1:0.



"Эвертон" не стал опускать руки после пропущенного гола, однако свои атаки не доводил до логического завершения. Лишь на 25-й минуте Джеймс Гарнер дальним ударом по-настоящему проверил Андре Онана.



На 28-й минуте Джордан Пикфорд просто спас гостей, потащив мяч из под перекладины после удара Фернандеша со штрафного.



На 34-й минуте "Юнайтед" заработал еще один пенальти. Бен Годфри только фолом смог остановить проход Гарначо, и Маркус Рэшфорд с 11-метровой отметки удвоил преимущество своей команды — 2:0.



Стоит отметить, что в первом тайме хозяева еще дважды претендовали на пенальти, но оба попадания мяча в руку Виталия Миколенко остались без реакции со стороны рефери.



Во втором тайме "ириски" на равных владели мячом, а по ударам и вовсе превзошли своего соперника, но играли слишком примитивно и почти не создавали реальных угроз воротам Онана.



"Дьяволы" без особых проблем отстояли свое преимущество, также упустив пару неплохих возможностей забить еще.



"Эвертон" продемонстрировал чересчур неряшливую игру в обороне в первом тайме, а атаковал слишком бесхитростно. Неудивительно, что с таким футболом "ириски" оказались вовлечены в борьбу за выживание.



"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче