"Челси" расторг контракт с Oman Air

"Челси" расторг спонсорский контракт с авикомпанией Oman Air.

В июле 2023 "Челси" объявил о начале сотрудничества с Oman Air, которая стала "авиакомпанией-партнером" лондонского клуба.



Данный контракт был рассчитан на несколько лет и оценивался в 2 миллиона фунтов в год.



Однако сейчас, несмотря на свои проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, "Челси" отказался от дальнейшего сотрудничества с Oman Air, сообщает The Telegraph.



Авторитетный журналист Бен Джейкобс утверждает, что этот спонсорский контракт был расторгнут по инициативе Oman Air, которая испытывает серьезные финансовые проблемы и пытается урезать расходы.



Oman Air пришлось уменьшить свой флот до 31 самолета, сократить или закрыть многие рейсы в Европу. Кроме того, некоторые топ-менеджеры, заключавшие сделку с "Челси", покинули авиакомпанию.