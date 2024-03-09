Руни: "Возможно, Рэшфорду следует перейти в другой клуб"

Лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни предположил, что нападающему "красных дьяволов" Маркусу Рэшфорду, возможно, стоит задуматься о смене клуба.

Наколотив 30 мячей в прошлом сезоне, в этой кампании Рэшфорд отличился только шесть раз. Также Маркус столкнулся с некоторыми дисциплинарными проблемами.



Руни не собирается жалеть зарабатывающего 350,000 фунтов в неделю Рэшфорда, хотя и надеется, что Маркус вернется в свою лучшую форму. В противном случае, как считает Уэйн, 26-летнему англичанину будет лучше уйти из "Юнайтед".



"Сочувствую ли я Рэшфорду? Если честно, не особо".



"Он находится в привилегированном положении, играя за "Манчестер Юнайтед". Я считаю его тем игроком, который может побить мой рекорд результативности".



"Надеюсь, он сделает это, но ему нужно обрести стабильность. Он проводит не лучший свой сезон, ему нужно обрести форму и стать лидером".



"Важно, чтобы окружающие тебя люди не дали тебе чувствовать себя одиноко. Надеюсь, он не в этом положении, но когда играешь за "Юнайтед" и сборную Англии, к тебе будет приковано большое внимание".



"Ты должен быть готов. Он вырос в Манчестере, и я надеюсь, он вернется в форму и проведет длинную карьеру здесь".



"Но, возможно, ему следует перейти в другой клуб", — сообщил Руни в эфире TNT Sports.



Добавим, на счету Рэшфорда 129 голов за "Юнайтед", тогда как Руни в свое время отличился 253 раза за клуб с "Олд Траффорд".