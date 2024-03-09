Тен Хаг: "Никакая команда не справилась бы с таким количеством травм"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что никакая команда не справилась бы с таким количеством травм, которые обрушились на "красных дьяволов" в этом сезоне.
По ходу этого сезона Тен Хагу практически не удавалось выставлять свой сильнейший состав, потому что кто-нибудь из важных игроков непременно оказывался в лазарете.
Тен Хаг убежден, что "Юнайтед" просто не может играть лучше с теми футболистами, которые остаются в строю.
"Никакая команда не справилась бы с таким количеством травм. Думаю, мы играем на максимальном уровне, учитывая доступных игроков".
"Когда вам не хватает столь многих ключевых игроков длительные отрезки сезона, это естественным образом сказывается на результатах, а ваша игра не будет такой же, как и когда игроки доступны".
"Когда игроки были доступны, наша игра была очень хороша, как мы в этом убедились в январе и феврале", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
09.03.2024 15:00
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