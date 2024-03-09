Тен Хаг: "Никакая команда не справилась бы с таким количеством травм"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что никакая команда не справилась бы с таким количеством травм, которые обрушились на "красных дьяволов" в этом сезоне.

По ходу этого сезона Тен Хагу практически не удавалось выставлять свой сильнейший состав, потому что кто-нибудь из важных игроков непременно оказывался в лазарете.

Тен Хаг убежден, что "Юнайтед" просто не может играть лучше с теми футболистами, которые остаются в строю.

"Никакая команда не справилась бы с таким количеством травм. Думаю, мы играем на максимальном уровне, учитывая доступных игроков".

"Когда вам не хватает столь многих ключевых игроков длительные отрезки сезона, это естественным образом сказывается на результатах, а ваша игра не будет такой же, как и когда игроки доступны".

"Когда игроки были доступны, наша игра была очень хороша, как мы в этом убедились в январе и феврале", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2024 15:00

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  1. umbriaco 09.03.2024 15:27 # umbriaco
    Физиотерапевт Арсенала творит чудеса, молодец казачок

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  2. fuckyeah 09.03.2024 15:18 # fuckyeah
    У Ливерпуля на 1 травму меньше

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  3. electric 09.03.2024 15:11 # electric
    КОРОЛЬ!!!

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  4. tihinya-moiyobir 09.03.2024 15:01 # tihinya-moiyobir
    Сказочный долбоёб. А Ливерпуль и Реал для тебя штука какая-то? Не удивительно, что этот додий тренирует команду за которую болеет Роман Залупейко

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