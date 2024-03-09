Постекоглу предупредил, что попадание в Лигу Чемпионов может быть "бессмысленно"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что попадание в Лигу Чемпионов будет "бессмысленно", если его команде не удастся прибавить на следующий сезон.

В данный момент "Тоттенхэм" продолжает борьбу за попадание в элитный европейский турнир через Премьер-Лигу, и Постекоглу очень хочет выполнить эту задачу.



Одновременно Постекоглу намекает на "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", которые пробились в Лигу Чемпионов по итогам прошлого сезона, но в этом не смогли развить свой успех.



"Я был бы счастлив попасть в Европу. Это бы тронуло меня до глубины души. Прямо сейчас самое важное — это наша идентичность и наш футбол, потому что просто попасть туда... Дружище, это не золотой билет Вилли Вонки, понимаешь?"



"Это просто дает тебе год в Лиге Чемпионов. В этом году мы видели пару команд в Лиге Чемпионов, которые туда попали после хорошего прошлого сезона. Гарантирует ли это тебе что-нибудь на следующий сезон? Нет. Если тебе не удается развить или улучшить это, то это бессмысленно. Я в любом случае так думаю", — цитирует Постекоглу Daily Express.