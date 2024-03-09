Гвардиола уверен, что Клопп вернется к работе после "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что Юрген Клопп вернется к работе после ухода из "Ливерпуля".

Объясняя свое решение покинуть "Ливерпуль" в конце этого сезона, Клопп заявил, что у него "закончилась энергия". Юрген пообещал, что никогда не возглавит другой английский клуб.



Клопп допустил, что вообще больше не будет тренировать, однако в преддверии выезда на "Энфилд" Гвардиола выразил уверенность, что Юрген не завершит свою карьеру.



"Я совершенно уважаю его решение. Я разговаривал с ним, и у меня есть ощущение, что позже он вернется. Он любит футбол. Он по-прежнему обладает страстью. Он идеально объяснил причину своего поступка. Возможно, это будет наша последняя встреча в Премьер-Лиге, но мы еще можем встретиться в Кубке Англии. Посмотрим", — цитирует Гвардиолу ESPN.