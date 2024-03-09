Холанд восхищается "нереальным" Ван Дейком
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд выразил свое восхищение капитаном "Ливерпуля" Виргилом Ван Дейком в преддверии воскресного выезда на "Энфилд".
В ближайшее воскресенье на "Энфилде" сойдутся две первые команды Премьер-Лиги, и оборону "Ливерпуля" во главе с Ван Дейком ждет непростое испытание Холандом.
Холанд придерживается высокого мнения насчет своего голландского оппонента и ожидает, что предстоящий матч выйдет на славу.
"Он — главный парень в "Ливерпуле". Я много лет говорю, что он нереален. Я слышал, что он также является действительно славным парнем".
"Он — монстр, и мне нравится играть против него, потому что ты можешь по-настоящему проверить себя. Что я могу сказать? Это будет славный матч", — сообщил Холанд TNT Sports.
09.03.2024 12:00
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