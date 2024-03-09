Гордон: "Моя цель — поехать на Евро-2024"

Нападающий "Эвертона" Энтони Гордон рассказал, что отказывается бронировать летний отпуск, потому что хочет поехать со сборной Англии на Евро-2024.

23-летний Гордон еще не вызывался в первую сборную Англии, однако Энтони очень достойно проводит этот сезон, забив девять голов и отдав пять результативных передач в Премьер-Лиге.



Гордон надеется, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт не оставит без внимания его форму в преддверии товарищеских матчей против Бразилии и Бельгии позже в марте.



"Я не стесняюсь говорить о том, что моя цель — поехать на Евро. Не думаю, что я должен стесняться этого. Моя девушка давит на меня: "Мы можем забронировать отпуск? А то все будет занято". Я говорю ей: "Германия — очень милое место".



"Я осознаю конкуренцию, и потенциал этой команды устрашает. Но я делаю все возможное — я пробегаю каждый метр, насколько могу, я забиваю и ассистирую на хорошем уровне. Я по-прежнему способен на гораздо большее, но я с гордостью могу сказать, что стараюсь изо всех сил", — сообщил Гордон Daily Mail.